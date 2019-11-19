Pürüzsüz Bir Cilt İçin Aloe Vera Kremi
"Ev yapımı kremler bu aralar birçoğumuzun favorisi. Çünkü içinde ne olduğunu iyi biliyoruz, doğal malzemeler kullanıyoruz ve en önemlisi de kendi ellerimizle hazırlıyoruz. Cilt nemlendirici tariflerine bir yenisini daha ekliyoruz ve aşağıya harika bir aloe vera kremi tarifi bırakıyoruz. "
Aloe vera kremi tarifi
Malzemeler:
2 yemek kaşığı aloe vera jeli
1 çay kaşığı argan yağı veya jojoba yağı
3 damla lavanta yağı
3 damla zerdeçal yağı
Hazırlanışı:
Cam bir kaseye aloe vera jelini alın. Diğer malzemeleri de ekleyin ve güzelce karıştırın.
Karışımı kapaklı bir kaba alın. 3 hafta boyunca kuru ve serin bir yerde saklayarak kullanabilirsiniz.
Aloe vera kreminin faydaları
Aloe veranın yatıştırıcı ve iyileştirici özelliğini artık bilmeyenimiz yoktur. Bu harika bitki, akneleri iyileştirir, gözenekleri temizler ve cildi nemlendirir.
Argan yağı cilde sağlıklı bir parıltı katarken, zerdeçal yağı da sivilce oluşumuna engel olur, var olanları iyileştirir. Aynı zamanda Cildi arındırır, cilt enfeksiyonlarını azaltır.
Lavanta yağı da nemlendirmenin yanı sıra cilde doğal bir parlaklık verir.