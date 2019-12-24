Purina BetterwithPets Ödülü Başvuruları Türkiye'ye Açıldı

Sosyal girişimcileri ve gençleri destekleme ve onlarla birlikte çalışma hedefiyle, Purina ve Ashoka iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen BetterwithPets Ödülü için yarışmaya pilot denemeleri yapılmış ve uygulamaya konulmuş yenilikler ile fikir aşamasındaki projelerle başvurulabiliyor.

Nestlé Purina’nın dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu Ashoka işbirliğiyle düzenlediği 2. Purina BetterwithPets Ödülü için başvurular kabul edilmeye başlandı. Evcil hayvanlar ile insanlar arasındaki bağın karşılıklı pozitif gücünden yararlanmaya odaklı yenilikçi sosyal girişimleri destekleme amacı taşıyan Purina BetterwithPets Ödülü’ne sosyal ve ticari kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kurumlar, kuruluşlar ve genç girişimciler hem pilot denemeleri yapılmış hem de uygulamaya konulmuş fikir aşamasındaki projeleriyle başvurulabiliyor. Bu yıl yarışmaya Türkiye’den projeler de kabul ediliyor.

Yarışmaya başvuranlar, pilot denemeleri yapılmış ve uygulamaya konulmuş yenilikler kategorisinde 100.000 İsviçre Frangı'na ve özellikle 18 - 25 yaş arası genç girişimcilere yönelik fikir aşamasındaki yenilikler kategorisinde 20.000 İsviçre Frangı'na kadar olmak üzere, toplamda 120.000 İsviçre Frangı ödül kazanma şansını elde edecek. Ayrıca pilot denemeleri yapılmış ve uygulamaya konulmuş yenilikler kategorisindeki finalistler bir hızlandırma programına, fikir aşamasındaki yenilikler kategorisindeki finalistler ise “co-creation laboratuar çalışması”na katılmaya hak kazanacak.

Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelindeki daha fazla sayıda ülkeden yarışmacının katılabileceği 2020 Ödülü için başvurular süreci 28 Ocak 2020'de sona erecek. Finale kalan 10 proje, kazananların duyurulacağı 3-4 Haziran 2020'de Fransa'da düzenlenecek Purina BetterwithPets Forumu'na davet edilecek.

Yarışmaya ilişkin konuşan Nestlé Purina PetCare Genel Müdürü Ayça Erkol, şunları söyledi: “Bu yıl ikincisi düzenlenen Purina BetterwithPets Ödülü ile evcil hayvanların refahı, hayvan severler ve toplum yararına evcil hayvanlar ile insanlar arasındaki bağın gücünden yararlanılmasını sağlayabilecek yenilikçi girişimlere imza atan EMENA Bölgesi’ndeki (Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika) sosyal girişimcilere ve genç yaratıcı beyinlere ulaşılması hedefleniyor. İnsanlar ve hayvanlar arasında bağın gücünden yararlanarak evcil hayvan refahını artırmanın, duygusal zeka ve şefkat gibi temel insani duyguları geliştirmenin, sağlığı ve duygusal esenliği tesis eden ve insanların topluma katılımını artıran tedavileri desteklemenin yollarını arıyoruz.”