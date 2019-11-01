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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKişisel Gelişim Psikolojik Sorunlar Obezite Tehlikesi Yaratıyor
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Kişisel Gelişim

Psikolojik Sorunlar Obezite Tehlikesi Yaratıyor

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Psikolojik Sorunlar Obezite Tehlikesi Yaratıyor

"Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alan obezitenin psikolojik problemlerle birlikte açığa çıkabileceğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Babek Tabandeh, “Toplumun yüzde 85’inde obezite hastası olmaya yol açacak genler vardır” dedi."

Türkiye nüfusunun sadece yüzde 12’si gibi bir rakam ciddi obeziteden zarar görmüş gibi görünse de, gerçekten sağlığı etkilemek üzere olan, yüksek kilo problemi nüfusun yaklaşık yüzde 30-35’inde görülebilir. Erkeklerde görülme oranı daha düşükken, kadınlarda biraz daha yüksektir. İkisinin toplamı nüfusun 3’te 1’ine denk geliyor. 18 yaş altı insanlarda ise bu oran yüzde 9’dur. Bu da ülkenin geleceği ile ilgili yüksek bir oran sayılır.

Yüzde 85, obez olmaya müsait gene sahip

Çok yemeye, az hareket etmeye ya da çocukluğumuzda geçirdiğimiz bir hastalığa bağlı olarak obez oluyoruz. Obezite bir hastalık olarak kabul edilir ve genlerimiz bunda etkilidir. Birçok insanda, neredeyse toplumun yüzde 85’inde obez olmaya izin verecek genler vardır. Dolayısıyla bu insanlar diğer faktörlerden etkilenir ve bu genler harekete geçerse obez olabilirler. Çevresel faktörler, hareket, çocukluğumuzdan beri hayatımız boyunca geçirdiğimiz travmalar, zorluklar, baskı altında kalmalar, hastalıklar, yaralanmalar, bunların hepsi etkilidir.

Kilo vereyim derken alabilirsiniz

Fiziksel ya da psikolojik sorunlar baskı yaratarak beyni etkiliyor. Bu da obezitenin oluşumu konusunda bir zemin hazırlayabilir. Kiloyu azaltmak için gösterilen çabalar çok pozitiftir ama bunlar bile beynin denge mekanizmasını baskı altında tutabiliyor. Böylece beyin mekanizması panik yapabiliyor.

Gebelik dönemine dikkat

Obez anne ve babaların çocuklarının gelecekte obez olma ihtimali daha yüksek. Diyabetik bir annenin hatta sadece hamilelik diyabeti olan annenin çocuğunun şeker problemi, çocukluk çağında metabolizma problemi yaşaması daha yüksektir. Bu da gelecek hayatında diyabetik ya da obez olması riskini artırır. Mutlaka daha düşük karbonhidratlı, daha fazla sebzelerden oluşan, kalori miktarı daha düşük olan bir gıda ile beslenmek lazım. Buna yağı da dahil edebiliriz. Çünkü yağların da kalori miktarı çok yüksektir. Bunları dengede tutarsak ve anne adayı kilosunun hamilelik sırasında aşırı artmasını engellerse bebeğine yardımcı olacaktır.

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