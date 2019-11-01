Psikolojik Sorunlar Obezite Tehlikesi Yaratıyor

Türkiye nüfusunun sadece yüzde 12’si gibi bir rakam ciddi obeziteden zarar görmüş gibi görünse de, gerçekten sağlığı etkilemek üzere olan, yüksek kilo problemi nüfusun yaklaşık yüzde 30-35’inde görülebilir. Erkeklerde görülme oranı daha düşükken, kadınlarda biraz daha yüksektir. İkisinin toplamı nüfusun 3’te 1’ine denk geliyor. 18 yaş altı insanlarda ise bu oran yüzde 9’dur. Bu da ülkenin geleceği ile ilgili yüksek bir oran sayılır.

Yüzde 85, obez olmaya müsait gene sahip

Çok yemeye, az hareket etmeye ya da çocukluğumuzda geçirdiğimiz bir hastalığa bağlı olarak obez oluyoruz. Obezite bir hastalık olarak kabul edilir ve genlerimiz bunda etkilidir. Birçok insanda, neredeyse toplumun yüzde 85’inde obez olmaya izin verecek genler vardır. Dolayısıyla bu insanlar diğer faktörlerden etkilenir ve bu genler harekete geçerse obez olabilirler. Çevresel faktörler, hareket, çocukluğumuzdan beri hayatımız boyunca geçirdiğimiz travmalar, zorluklar, baskı altında kalmalar, hastalıklar, yaralanmalar, bunların hepsi etkilidir.

Kilo vereyim derken alabilirsiniz

Fiziksel ya da psikolojik sorunlar baskı yaratarak beyni etkiliyor. Bu da obezitenin oluşumu konusunda bir zemin hazırlayabilir. Kiloyu azaltmak için gösterilen çabalar çok pozitiftir ama bunlar bile beynin denge mekanizmasını baskı altında tutabiliyor. Böylece beyin mekanizması panik yapabiliyor.

Gebelik dönemine dikkat

Obez anne ve babaların çocuklarının gelecekte obez olma ihtimali daha yüksek. Diyabetik bir annenin hatta sadece hamilelik diyabeti olan annenin çocuğunun şeker problemi, çocukluk çağında metabolizma problemi yaşaması daha yüksektir. Bu da gelecek hayatında diyabetik ya da obez olması riskini artırır. Mutlaka daha düşük karbonhidratlı, daha fazla sebzelerden oluşan, kalori miktarı daha düşük olan bir gıda ile beslenmek lazım. Buna yağı da dahil edebiliriz. Çünkü yağların da kalori miktarı çok yüksektir. Bunları dengede tutarsak ve anne adayı kilosunun hamilelik sırasında aşırı artmasını engellerse bebeğine yardımcı olacaktır.