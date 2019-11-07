Protein Deposu Bir Öğün: Karabuğday Salatası
"Karabuğday, özellikle bitkisel beslenenler için harika bir protein deposu. Bizim de hem sağlıklı hem leziz hem de hafif bir öğün isteyenlere bir tarifimiz var; karabuğday salatası!"
KARABUĞDAY SALATASI
Malzemeler:
*1 su bardağı karabuğday
*1 adet havuç
*Yarım su bardağı haşlanmış nohut
*1 küçük boy kırmızı biber
*Marul, göbek ya da kıvırcık salata
*Arzuya göre kırmızı soğan
*Domates
*Zeytinyağı
*Tuz
*Limon
Hazırlanışı:
Karabuğdayı yıkayın, ılık suda 10 dakika beklettikten sonra yaklaşık 2 su bardağı su ile haşlayın.
Diğer tarafta havuçları rendeleyin, marulları yıkayıp ince ince doğrayın, kırmızı biber, soğan ve domatesleri dilimleyin.
Haşlanmış karabuğdayları süzün ve diğer tüm malzemeleri de salata kasesine alın. Zeytinyağı, limon ve tuz ekleyin. Salatanız hazır!