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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beslenme Önerileri

Probiyotiklerin Kilo Kontrolüne Etkileri

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Probiyotiklerin Kilo Kontrolüne Etkileri

"Son yıllarda toplumda görülme sıklığı artan aşırı kilo ve obezite ile mikrobiyata arasında önemli bir ilişki olduğunu belirten uzmanlar, obez ve normal kilolu kişilerin mikrobiyotasındaki bakteriyel çeşitliliğin de farklı olduğuna dikkat çekiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Murat Baş, “Uygun probiyotik kullanımı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, bağırsak sağlığını destekleyerek GLP-1 hormonu seviyelerini yükseltir ve bu da yiyecek alımının ve iştahın azalmasını sağlar” dedi."

Aşırı kilo günümüzde artık küresel bir problem ve obeziteye bağlı ölümlerin sayısı her geçen yıl artıyor. 1980 yılından beri obezite ve fazla kilo yetişkinlerde %27.5, çocuklarda % 47.1 oranında artış gösterdi. Dünyada obez veya aşırı kilolu olan yetişkin nüfus oranı %37 iken, son 33 yılda obezite oranı düşen ülke tespit edilmedi. Bu durum karşısında sağlık örgütleri, araştırma kuruluşları ve bilim dünyası sağlıklı kilo kontrolüne ilişkin tedbirler almaya başladı.

Probiyotikler ve sağlıklı mikrobiyota ilişkisi

Probiyotikler, sindirim sağlığını düzenliyor. Normal ağırlıktaki kişilere göre, kilolu ve obez kişilerin mikrobiyotaları bozuluyor. Probiyotikler ise yağ depolanmasını azaltıyor ve dışkı ile yağ atımına destek oluyor. Yapılan çalışmalar, probiyotik takviyesinin, sürekli açlık ve yemek yeme isteği hisseden kişilerde ağırlık kaybını artırdığını ortaya koydu. 

Probiyotikler, tokluk hormonlarının (GLP-1) salınımını destekler

Bağırsaklarda üretilen GLP-1 hormonu kan şekeri seviyesini düzenlemede etkili bir hormondur. Bağırsak sağlığı bozulduğunda bağırsaklardan salgılanan GLP-1 hormonu seviyesi azalıyor ve beraberinde iştah da artıyor.  

Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1), besinler bağırsaklara girdiğinde, bağırsaklarda üretilen bir hormondur. GLP-1 hormonu kan şekeri seviyesini sabit tutmada önemli bir rol oynar ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Vücut ağırlığı kaybından hemen sonra meydana gelen iştahtaki azalma, kısmen GLP-1'in artmasından kaynaklanmaktadır. Bağırsak sağlığı bozulduğunda, bağırsaklardan salgılanan GLP-1 hormonu seviyesi azalır ve beraberinde iştah artar. Bu nedenle, bağırsak sağlığı bozulmuş kişilerin vücut ağırlığı artma eğilimindedir. Uygun probiyotik kullanımı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları bağırsak sağlığını destekler ve GLP-1 hormonu seviyelerini yükseltir ve bu da yiyecek alımının ve iştahın azalmasını sağlar.  

Son yıllarda yapılan çalışmalar sağlıklı mikrobiyatadaki bazı probiyotik şuslarının kilo kontrolü üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Bu probiyotiklerden biri olan Bifidobacterium Animalis Lactis B420 GLP-1 hormonunun salınımını artırıyor. GLP-1, iştah üzerine etkili bir hormon olup erken doymayı sağlıyor ve böylece kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Bifidobacterium Animalis Lactis B420 obezitenin mikrobiyata üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor.

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