Prezervatif Nedir? Prezervatif Kullanımı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Sağlıklı cinsel hayat için en temel gereksinimlerden biri korunmaktır. Güvenli seks için önemli olan prezervatif kullanımı aynı zamanda gebelikten korunma yöntemlerinden de biridir.

Prezervatif Nedir?

Koruyucu kılıf olarak tanımlayabileceğimiz prezervatif kondom ismiyle de bilinir. Koruyucu anlamında gelen “preservative” kelimesinden dilimize uyarlanmıştır. Prezervatif erkek cinsel organı olan penise takılarak kullanılan ince kauçuk bir kılıftır.

Prezervatif yeni gibi algılansa da tarihi belgelerde rastladığımız bir korunma yöntemi. İlk prezervatif örneklerine Antik Mısır’da rastlanmaktadır. Prezervatifin atalarının günümüzden 4000 yıl önceki Çin’e kadar ulaştığı söylenebilir.

Çinliler prezervatif olarak yağlanmış ipek kullanırken Antik Yunan ve Romalılar hayvan derisi kılıflar ile doğum kontrolü sağlıyordu. Prezervatifin kullanılma sebebinin temeli hamilelikten korunma idi. Ancak zaman geçtikçe cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da kullanılmaya başlandı.

Prezervatif Nasıl Takılır?

Prezervatif sertleşmiş durumdaki penise takılarak kullanılan ince kauçuk bir kılıftır. Prezervatiflerin üzerinde kendine ait kayganlaştırıcı madde bulunur ve bu kayganlaştırıcı prezervatifin yırtılmasını önler.

Prezervatif kullanımı ile ilgili temel adım prezervatif paketinin makas gibi bir aletle açılmamasıdır. Kesici aletler paket içerisindeki prezervatifin yırtılmasına sebep olabilir. Son kullanma tarihi geçmiş prezervatif kullanmamanız gerektiğini de hatırlatalım.

Prezervatif, sertleşmiş penise takılmalıdır. Penis yeterince sertleşmeden prezervatif takmaya çalışmak hem erkeğe hem de ürüne zarar verebilir. Paketinden kenarları rulo şeklinde çıkan prezervatif penisle arasında fazla hava kalmayacak şekilde takılır. Prezervatif takarken tırnaklarınızla zarar vermemeye özen gösterin.

Prezervatif takmak kadar aldığınız ürünün kalitesi ve saklama koşulları da önemlidir. Prezervatifler serin, karanlık ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Evinizde muhafaza ederken bu konulara dikkat etmeyi ihmal etmeyin.

Prezervatif Çeşitleri Nelerdir?

Çeşitli markaların çeşitli özellikler gösteren prezevatiflerini marketlerde ve eczanelerde bulabilirsiniz. Prezervatif çeşitleri arasında geciktirici özellikte olandan çok ince olana kadar istenilen özellikte prezervatif bulunabilir. Partnere verilen hazzı artırmak için çeşitli dokularda olan kondomlar da vardır. Partneriniz ve kendi uyumunuza göre size en uygun olanı deneyimleyerek keşfedebilirsiniz.