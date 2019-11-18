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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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“Prematüre Gücü” Projesi Büyüyerek Devam Ediyor!

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“Prematüre Gücü” Projesi Büyüyerek Devam Ediyor!

"Türkiye’de 33 yıldır yenilikçi ve güvenilir ürünleriyle bebeklerin sağlıklı ve mutlu gelişimine katkı sağlamak için çalışan Prima, “Prematüre Gücü” projesi kapsamında, dünyanın en küçük kahramanları olan prematürelere ve ailelerine desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda şu ana kadar 500 bini aşkın bebek bezini hastanelere bağışlayan Prima, buna ek olarak prematüre ebeveynler için eğitim seminerleri düzenledi ve Anne Bebek Uyum odası açılması için katkıda bulundu. Prematüre Gücü projesini büyüten Prima, bu yıl ebeveynlerin desteği ile de prematüre bebek bezi bağışını iki katına çıkarmayı hedefliyor. "

Türkiye’de doğan her 10 bebekten 1’i prematüre olarak dünyaya geliyor ve hayata büyük bir mücadeleyle başlıyor. Türkiye’nin ilk hazır bebek bezi markası Prima, prematüre bebeklerin mücadelesinde yanlarında olmak için Prematüre Gücü projesini 2 yıldır sürdürüyor. Bu kapsamda yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan 100 hemşireyle 10 bin saati aşan çalışmaların sonucunda, Türkiye’nin prematürelere özel en küçük tasarladı ve 500 binin üzerindeki prematüre bezini Türkiye genelindeki hastanelere bağışladı.

Küçük kahramanların büyük mücadelesine destek olan Prima ayrıca El Bebek Gül Bebek Derneği ile iş birliği yaparak prematüre ebeveynlerinin de yanında oldu. Prematüre bebekler ve ailelerine destek olmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere aktarılmak üzere Anne Bebek Fonu’na bağış yaptı ve Anne Bebek Uyum Odası açılması için katkıda bulundu. Ayrıca Prematüre Ebeveyn Eğitim Fonu kurarak Türkiye genelinde ebeveynlere yönelik seminer ve eğitimler düzenledi. Prima Prematüre Gücü projesinin kapsamını genişleten Prima bu yıl da alınacak her Prima paketi için hastanelere 1 prematüre bez bağışında bulunacak.

Her bir Prima paketi prematüre bez bağışına dönüşecek!

Dünyaya gelen her bebeğin sağlıklı ve mutlu gelişimine katkı sağlamak amacıyla bugüne dek pek çok ilke imza atan Prima, herkesi bu yıl hayata geçirdiği “1 paket bebek bezi, 1 prematüre bez bağışı” kampanyasına davet ediyor. CarrefourSa ile iş birliği gerçekleştirerek satın alınan her bir Prima paketi için prematüre bez bağışında bulunacak. Şu ana kadar 500 bini aşkın bebek bezini hastanelere bağışlayan Prima, ebeveynlerin de desteği ile bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bebek Bakım ve Kadın Bakım Kategorilerinden Sorumlu Marka İletişim Müdürü Tunahan Kafa hayata geçirdikleri projeyle ilgili şunları söyledi: “Prematüre bebekler hayata büyük bir mücadeleyle başlıyor. Prima olarak, küçük kahramanların yanındayız ve bu konuda farkındalık yaratmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Son iki yıldır sürdürdüğümüz Prematüre Gücü projemiz ile yüz binlerce bebek bezini hastanelere bağışlamakla yetinmedik ayrıca ‘Mutlu ebeveynler, mutlu ve sağlıklı bebekler’ stratejisiyle de hareket ederek bu konuda eğitimler düzenledik. Bu projemizi her yıl daha da büyütürken bu yıl da alınacak her Prima paketi için hastanelere bir prematüre bez bağışında bulunacağız. Tüm ebeveynleri bu harekete katılmaya davet ediyoruz. Hep birlikte küçük kahramanlarımıza destek olabiliriz.”

Eğitim alan ebeveynlerden %98’i geleceğe dair daha umutlu hissettiğini söyledi

Prima, “Prematüre Gücü” projesi kapsamında geçtiğimiz yıl ise El Bebek Gül Bebek Derneği Anne Bebek Fonu’na prematüre bebeklerin ihtiyaçları doğrultusunda bağışta bulunarak “Anne Bebek Uyum Odası”nı açtı ve prematüre bebeği olan ebeveynlerin bebekleriyle erken dönemlerden itibaren buluşmalarına destek oldu. İstanbul Tıp Fakültesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde açılan Anne Bebek Uyum Odası’ndan yılda 900 ebeveyn ve prematüre bebek faydalandı.

Tüm bunların yanı sıra yine El Bebek Gül Bebek Derneği ile iş birliği yapan Prima, Prematüre Ebeveyn Eğitim Fonu’nu kurarak Türkiye genelinde ebeveynlere yönelik bilgilendirici seminer ve eğitimler düzenledi. Prematüre ebeveynlerin fiziksel ve duygusal olarak ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak amacıyla şu ana kadar yüzlerce kişiye eğitim düzenledi. Eğitim alan ebeveynlerden %98’i geleceğe dair daha umutlu hissettiğini söylerken, %95’i sorunlarla daha iyi başa çıkabileceğini söyledi. Eğitimler sonucunda ayrıca ebeveynlerden %99’u kendisini desteklenmiş hissettiğini belirtti.

*Kampanya 17 Kasım - 17 Aralık 2019 tarihleri arasında satın alınan her Prima paketi için geçerlidir.

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