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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Pratik 6 Makyaj Hilesi

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Pratik 6 Makyaj Hilesi

"Bazı makyaj hileleriyle yüzümüzdeki lekeleri, sevmediğimiz çizgileri ve kusurları gizleyebilir hızlıca hazırlanabiliriz. İşte hayatınızı kurtaracak 6 makyaj tüyosu..."

1-Eskiyen maskaranızın fırçasını sıcak suya tutun. Akan su tertemiz olana kadar bekleyin ve fırçayı yeniden tüpe yerleştirin. Sıcaklık ve suyun etkisiyle maskaranız yeni gibi olacaktır.

2-Gözlerinizin daha iri görünmesini istiyorsanız gözünüzün içine siyah değil beyaz kalem çekin.

3-Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız çocuklar için üretilen yumuşak dokulu diş fırçasıyla dudaklarınızı nazikçe fırçalayın. Fırçalamadan önce dudak balmı ya da şeker ve hindistan cevizi yağını vazelinle karıştırıp sürün.

4-Kaşlarınızın daha kalkık görünmesini istiyorsanız kaşınızın hemen altına ince bir tabaka beyaz kalem uygulayıp parmağınızla dağıtın.

Pratik 6 Makyaj Hilesi

5-Eyeliner çabuk dağılıyorsa alt kirpiğinizin hemen altına pudra sürebilirsiniz. Bu sayede eyelinerın hareket etmesini büyük oranda önleyecektir.

6- Göz altı morlukları ve koyu renk halkaları önlemek için her gün mutlaka göz altı kremi kullanmalısınız. Ancak kremlerin ve kozmetiklerin çaresiz kaldığı zamanlarda iki koca dilim patatesi gözlerinizin üzerine koyup 10 dakika bekletebilirsiniz. Ya da iki koca kalıp buzu eriyene kadar gözlerinizin üzerinde bekletebilirsiniz. Dayanabilirseniz sonucunda ne şişlik kalıyor ne de koyu renk!

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