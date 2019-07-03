Pratik 6 Makyaj Hilesi
"Bazı makyaj hileleriyle yüzümüzdeki lekeleri, sevmediğimiz çizgileri ve kusurları gizleyebilir hızlıca hazırlanabiliriz. İşte hayatınızı kurtaracak 6 makyaj tüyosu..."
1-Eskiyen maskaranızın fırçasını sıcak suya tutun. Akan su tertemiz olana kadar bekleyin ve fırçayı yeniden tüpe yerleştirin. Sıcaklık ve suyun etkisiyle maskaranız yeni gibi olacaktır.
2-Gözlerinizin daha iri görünmesini istiyorsanız gözünüzün içine siyah değil beyaz kalem çekin.
3-Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız çocuklar için üretilen yumuşak dokulu diş fırçasıyla dudaklarınızı nazikçe fırçalayın. Fırçalamadan önce dudak balmı ya da şeker ve hindistan cevizi yağını vazelinle karıştırıp sürün.
4-Kaşlarınızın daha kalkık görünmesini istiyorsanız kaşınızın hemen altına ince bir tabaka beyaz kalem uygulayıp parmağınızla dağıtın.
5-Eyeliner çabuk dağılıyorsa alt kirpiğinizin hemen altına pudra sürebilirsiniz. Bu sayede eyelinerın hareket etmesini büyük oranda önleyecektir.
6- Göz altı morlukları ve koyu renk halkaları önlemek için her gün mutlaka göz altı kremi kullanmalısınız. Ancak kremlerin ve kozmetiklerin çaresiz kaldığı zamanlarda iki koca dilim patatesi gözlerinizin üzerine koyup 10 dakika bekletebilirsiniz. Ya da iki koca kalıp buzu eriyene kadar gözlerinizin üzerinde bekletebilirsiniz. Dayanabilirseniz sonucunda ne şişlik kalıyor ne de koyu renk!