'Polikistikover Sendromu Olan Kadınlarda Yaşam Tarzı Değişikliği Şart'
"Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Remzi Abalı, kısa ve uzun dönem etkileri bulunan Polikistik Over Sendromu’nun düzensiz yumurtlamaya veya yumurtlamanın tamamen bozulmasına neden olabildiğini belirtti, "Kısırlık nedeniyle doktora başvuran hastaya ilk olarak kilo vermesi, yaşam tarzını değiştirmesi ve spor yapması tavsiye ediliyor" dedi. "
Türkiye'de her 6 kadından 1'inde görülen Polikistik Over Sendromu (PKOS), kısırlığa yol açabiliyor. Kilo vermek, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek gibi yaşam tarzında değişiklikler ise anne olma şansını artırıyor.
Kadınlarda ergenlik döneminden itibaren ortaya çıkabilen PKOS, ileri yaşlarda üremeyi olumsuz yönde etkileyen bir sorun. Uzmanlar, adet düzensizliği, kıllanma ve sivilce artışının yoğun olduğu genç kızlarda PKOS’un akla gelmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
PKOS hastalarının çoğunda kilo fazlalığı ya da obezite bulunuyor
Kısırlık nedeniyle doktora başvuran hastaya ilk olarak kilo vermesi, yaşam tarzını değiştirmesi ve spor yapması tavsiye ediliyor. Adetler düzelmiyor ve gebelik elde edilemiyorsa, bazı yumurta geliştirici ilaçların kullanılması öneriliyor. 3-6 ay sonra düzelme yoksa yumurta uyarıcı iğneler devreye giriyor. Gebelik hala elde edilemiyorsa, tüp bebek seçeneği kullanılıyor.
PKOS nedeniyle bebek sahibi olamayan çiftlere tüp bebek tedavisi sunuluyor. Bu hastaların tüp bebek tedavisi sırasında çok yumurtası oluştuğu için karında sıvı toplanması ve büyütülen foliküllerin kistlere dönüşmesiyle karakterize bir tablo olan ve anneyi ölüme bile götürebilen OKSS riskiyle karşılaşabilirler.
Dondurulmuş embriyo transferleri PKOS hastaları için daha başarılı ve güvenli bir tedavi seçeneği oluyor. Laparoskopik cerrahi seçeneği de var ama pek tercih edilmiyor. İşlem sırasında yumurtalara 8-10 tane delik açılıyor ve elektrik enerjisiyle yumurtalar deliniyor. Uyarı sonrasında normal yolla gebelik elde edilebiliyor ancak yara dokusu gelişip, tüplerde yapışıklığa yol açabiliyor.
Yaşam değişikliği gerekiyor
PKOS hastalarının diyetlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Kaliteli ve dengeli beslenmeliler. Egzersiz yapıp, kilo kontrolü sağlamalılar. Süreçten psikolojik olarak etkilenebilecekleri için bir hobi edinmelerinde fayda var. Anne adayları, gebelik sırasında da bazı sorunlar yaşayabilir. İnsülin direnci, gebelik şekeri olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu sorun sadece hastayı değil, gelecek nesilleri de etkileyebiliyor.