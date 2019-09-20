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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

'Polikistikover Sendromu Olan Kadınlarda Yaşam Tarzı Değişikliği Şart'

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'Polikistikover Sendromu Olan Kadınlarda Yaşam Tarzı Değişikliği Şart'

"Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Remzi Abalı, kısa ve uzun dönem etkileri bulunan Polikistik Over Sendromu’nun düzensiz yumurtlamaya veya yumurtlamanın tamamen bozulmasına neden olabildiğini belirtti, "Kısırlık nedeniyle doktora başvuran hastaya ilk olarak kilo vermesi, yaşam tarzını değiştirmesi ve spor yapması tavsiye ediliyor" dedi. "

Türkiye'de her 6 kadından 1'inde görülen Polikistik Over Sendromu (PKOS), kısırlığa yol açabiliyor. Kilo vermek, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek gibi yaşam tarzında değişiklikler ise anne olma şansını artırıyor.

Kadınlarda ergenlik döneminden itibaren ortaya çıkabilen PKOS, ileri yaşlarda üremeyi olumsuz yönde etkileyen bir sorun. Uzmanlar, adet düzensizliği, kıllanma ve sivilce artışının yoğun olduğu genç kızlarda PKOS’un akla gelmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

PKOS hastalarının çoğunda kilo fazlalığı ya da obezite bulunuyor

Kısırlık nedeniyle doktora başvuran hastaya ilk olarak kilo vermesi, yaşam tarzını değiştirmesi ve spor yapması tavsiye ediliyor. Adetler düzelmiyor ve gebelik elde edilemiyorsa, bazı yumurta geliştirici ilaçların kullanılması öneriliyor. 3-6 ay sonra düzelme yoksa yumurta uyarıcı iğneler devreye giriyor. Gebelik hala elde edilemiyorsa, tüp bebek seçeneği kullanılıyor.

Polikistikover Sendromu Olan Kadınlarda Yaşam Tarzı Değişikliği Şart

PKOS nedeniyle bebek sahibi olamayan çiftlere tüp bebek tedavisi sunuluyor. Bu hastaların tüp bebek tedavisi sırasında çok yumurtası oluştuğu için karında sıvı toplanması ve büyütülen foliküllerin kistlere dönüşmesiyle karakterize bir tablo olan ve anneyi ölüme bile götürebilen OKSS riskiyle karşılaşabilirler.

Dondurulmuş embriyo transferleri PKOS hastaları için daha başarılı ve güvenli bir tedavi seçeneği oluyor. Laparoskopik cerrahi seçeneği de var ama pek tercih edilmiyor. İşlem sırasında yumurtalara 8-10 tane delik açılıyor ve elektrik enerjisiyle yumurtalar deliniyor. Uyarı sonrasında normal yolla gebelik elde edilebiliyor ancak yara dokusu gelişip, tüplerde yapışıklığa yol açabiliyor.

Yaşam değişikliği gerekiyor

PKOS hastalarının diyetlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Kaliteli ve dengeli beslenmeliler. Egzersiz yapıp, kilo kontrolü sağlamalılar. Süreçten psikolojik olarak etkilenebilecekleri için bir hobi edinmelerinde fayda var. Anne adayları, gebelik sırasında da bazı sorunlar yaşayabilir. İnsülin direnci, gebelik şekeri olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu sorun sadece hastayı değil, gelecek nesilleri de etkileyebiliyor.

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