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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Plastik Tehlike Bebek Ve Çocukların Sağlığını Hedef Alıyor

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Plastik Tehlike Bebek Ve Çocukların Sağlığını Hedef Alıyor

"Plastik ürünlerin daha yumuşak ve esnek olmasını sağlayan ve kozmetik sektöründe boya ve kokuların kalıcılığını arttırmak için kullanılan Fitalat; tamamen insan yapımı bir kimyasal olduğu için bebek ve çocukları ciddi hastalıklarla karşı karşıya bırakabiliyor. "

Fitalatlar, kişisel bakım ürünlerine, ev temizlik ürünlerine ve plastiklere eklenen insan yapımı bir bileşik. Fitalatlar, plastiklerin daha yumuşak ve esnek olmasını sağlar. Ayrıca kozmetik sektörnde boya ve kokuların daha kalıcı olması için kullanılır.

Her türlü esnek plastik ürün, oyuncaklar, deodarantlar, oda spreyleri, mumlar, sabunlar, şampunalr, losyonlar, bulaşık sabunları, ev ve kişisel bakım ürünlerinde bulunabilir.

Ne yazık ki ülkemizde fitalatları etikette belirtme zorunluluğu yok.

Bu yüzden gündelik kullandığımız pek çok plastikte fitalat bulunabilir. Fitalatlar bu ürünlerden ısıya maruz kalmaları ile açığa çıkabilir. İnsanlar, cilt teması, solunum yolu veya ağız yolu ile vücuda alınabilirler.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır; farkında olmadan günlük hayatta kullandığımız birçok üründe kimyasal bir madde olan fitalatın bulunduğuna, bebek ve çocukların gelişimini güçlendirmek için alınan oyuncakların da bir çoğunda kullanıldığına dikkat çekiyor.

Dr. Çakır, kısa vadede hastalığa dönüşmese de, Fitalatın uzun vadede zararlarını şöyle sıralıyor:  

*Erkek çocuklarda üreme bozukluklarının  gelişimine,

*Çocukluk çağı obezitesinin oluşumuna,

*Kardiyovasküler hastalıkların gelişmesine,

*Beyin gelişim problemlerinin oluşmasına,

*Astım gibi solunum hastalıklarının oluşmasına,

*Troid hastalıklarının gelişimine ve

*Sinir Sistemi hasarlarına zemin hazırlıyor…

Zehirli kimyasalların vücutta metabolize edilmesi, atılması, hormonal sistem veya organ gelişimi üzerindeki etkileri çocuklarda yetişkinlerden daha farklı. Çocuklar gerek anne karnında ve gerekse doğum sonrasını izleyen büyüme dönemlerinde solunum, deri yoluyla emilim ve beslenme gibi yollarla vücutlarına giren zehirli maddelere karşı daha savunmasız ve zararlı etkilerine daha açıklar. Yani aynı miktardaki zehirli maddelerden çocuklar daha fazla olumsuz yönde etkilenmekte.

Dr. Elif Pınar Çakır, 8 aylık ve daha küçük bebekler için bebek bakım ürünlerinin olabildiğince az kullanılmasını, alınan ürünlerin içeriğinde DEHP- Fitalat içermez ibaresinin bulunmasına dikkat edilmesini öneriyor. Fitalatın özellikle ısı ve çalkalanmaya maruz kaldığında ve hatta uzun süre depolanma halinde de salınabildiğini belirtiyor. Bu noktada plastik ürünler yerine mutfakta cam ürünlerin kullanılmasının en iyi önlemlerden biri olduğunu belirten Dr. Çakır, plastik kaplarla mikrodalga fırında yemek ısıtılmamasını, bulaşık makinasında plastik kap yıkanmamasına dikkat çekerken; vinil duş perdesi, yağmurluklar, çim mobilyaları, emzikler ve diş kaşıma ürünlerini özellikle doğal ürünlerden tercih etmeleri konusunda ebeveynleri uyarıyor.

 

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