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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Plajda Fit Görünmek İçin 5 Küçük Hareket

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Plajda Fit Görünmek İçin 5 Küçük Hareket

"Yaz tüm heyecanı ile geldi, geçiyor bile. Plajda mayonuzun içinde harika görünmek istiyorsanız çok da geç kalmış sayılmazsınız. Fitness/Pilates eğitmeni Mahir Taşatanel, plajda fit görünmek için 5 küçük hareketi paylaştı."

1- Knees Up

Eller yerde omuzların gerisinde uygulanan harekette, sırt havada uygulanır. Dizleri karna çekerek uzanıp tekrar açılarak üst karın ve alt karın kasları harekete geçiyor. Uzuvları aynı zamanda çektiğimiz için karın kaslarını da sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Bu hareket 15 tekrar 2 set şeklinde uygulandığında ideal karın kası görüntüsüne ulaşılmasına yardımcı olacaktır.

Plajda Fit Görünmek İçin 5 Küçük Hareket

2- Russian Twist

Dizleri karna çekerek, gövde havada, kalça yerde kalacak uygulanan harekette eller birleştirilerek sağa ve sola vücuda hafif rotasyon vererek yapılır. Önerilen hareket sayısı 20 tekrar 2 settir. Hareketin faydası gövde yukarıda olduğu için üst karın kaslarını çalıştırırken dizleri havaya kaldırıp bacakları havaya kaldırmaktan dolayı alt karın kaslarının da harekete geçmesine yardımcı olur. Yana doğru rotasyon gerçekleştirilirken de yan karın kasları ile vücudun merkez noktaları çalıştırılmış oluyor.

3- Hand and Toes

Ayakların ve ellerin üzerinde duruş pozisyonu belirlenerek çapraz kol ve bacak hareketleriyle kol ve bacak yukarıda birleştirilir. Bu hareket ile hem kol hem bacak hem de merkez bölge harekete geçirilir. Yağ yakımını sağlayan kardiyovasküler bir uygulama olan bu hareket de gün içerisinde rahatlıkla uygulanabilecek egzersizler arasında yer almaktadır.

Plajda Fit Görünmek İçin 5 Küçük Hareket 

4- Plank

Kolay gibi gözüken ancak dengeyi ve sıkılaştırmayı birlikte hissettiren Plank hareketi tüm kasları harekete geçirir. Tek sette 1 dakika olarak uygulanan harekette,karnı ve beli düşürmeden hafif karın içeride omuzlar rahat ve geride 1 dakika merkez bölgesi güçlendirilir.

Plajda Fit Görünmek İçin 5 Küçük Hareket

5- Dips

Uygulanan kol hareketi arka kolların hızlı sıkılaşmasına yardımcı olur. Sahilde yardımcı ekipman olarak şezlongun kullanılabileceği uygulamada arka kol kasları kuvvet uygulanarak harekete geçirilir. Dirseklerin arasında basketbol topu sıkıştırmış gibi dirsekleri bir birine yakın tutarak elleri şezlong üzerinde tutup gövdeyi yukarı kaldırarak uygulanır. Basitleştirmek için dizleri bükerek, zorlaştırmak için dizleri uzatarak uygulanabilir. Triceps kaslarını güçlendiren hareket 15 tekrar ve 2 set olarak yapılabilir.

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