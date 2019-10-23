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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAlışveriş Pınar'dan Hem Vegan Hem Fonksiyonel İçecek Serisi
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Pınar'dan Hem Vegan Hem Fonksiyonel İçecek Serisi
Alışveriş

Pınar'dan Hem Vegan Hem Fonksiyonel İçecek Serisi

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Pınar'dan Hem Vegan Hem Fonksiyonel İçecek Serisi

"Yenilikçi yaklaşımıyla her zaman fark yaratan Pınar Su ve İçecek, Türkiye'nin ilk cam şişede, şeker ilavesiz ve üstelik vegan sertifikalı olma özelliklerini taşıyan, vücudun günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış Fonksiyonel İçeceklerini pazara sundu. "

''Pınar Yeni Nesil Yaşam Pınarım ile Yaşamına Değer Kat'' mottosuyla su içmeyi hem daha eğlenceli hale getiriyor hem de su içmenin yanında fayda beklentisi olan tüketicileri dört farklı çeşidiyle buluşturuyor:  ''Bağışıklık Pınarım'', ''Rahatlık Pınarım'', ''Güzellik Pınarım'' ve ''Zindelik Pınarım''

Pınar Su ve İçecek, içerisindeki ürünün tadını, kokusunu ve aromasını değiştirmediği ve hem çevreyi hem sağlığı korumak için en sağlıklı ambalaj şekli olan cam şişeyi kullanarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Doğal kaynak suyundan üretilen, şeker ilavesiz fonksiyonel İçecekler, Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş ve Uluslararası Vejeteryanlar Birliği'nin verdiği V-label vegan sertifikasına sahip. 

Bağışıklık Pınarım

İçeriğinde bulunan Zencefil ve Çinko, bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı oluyor. Bağışıklık Pınarım’ın içeriğindeki C Vitamini güçlü bir antioksidan olması sebebiyle vücuda destek oluyor. Bir şişe Pınar Bağışıklık ile günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde yüzünü, çinko ihtiyacınızın ise yüzde otuz yedi buçuğunu karşılayabilirsiniz.

 Rahatlık Pınarım

Rahatlık Pınarım’ın içeriğindeki kayısı püresi ve yüksek lif oranı, uzun süre tok tutmaya ve sindirim kolaylaşmasına katkıda bulunuyor.

 Güzellik Pınarım

İçeriğindeki üzüm ve aloe vera ile antioksidan özelliğe sahip olması sayesinde normal saçın, cildin, tırnakların ve görme yetisinin korunmasına katkıda bulunuyor. Üstelik bir şişesi günlük çinko ihtiyacınızın yüzde otuz yedi buçuğunu karşılıyor.

Zindelik Pınarım

Zindelik Pınarım, içeriğindeki kivi, salatalık, limon ve beyaz üzüm ile yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca bir şişesi, günlük B6 ve Niasin vitamin ihtiyacının yüzde otuz yedi buçuğunu karşılıyor.

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