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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Pikan Cevizli Aşure Tarifi

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Pikan Cevizli Aşure Tarifi
Tüm aileye ve çevreye dağıtılan aşure zamanı geldi bile. Komşuların birbirinin kapısını çaldığı geleneksel tadımız aşurenin, turna yemişli (cranberry) ve pikan cevizli tarifini Sedef İybar paylaştı.

"Tüm aileye ve çevreye dağıtılan aşure zamanı geldi bile. Komşuların birbirinin kapısını çaldığı geleneksel tadımız aşurenin, turna yemişli (cranberry) ve pikan cevizli tarifini Sedef İybar paylaştı."

PİKAN CEVİZLİ AŞURE TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gram buğday
  • 2,5 litre su
  • 350 gram toz şeker

İç malzemeleri için:

  • 200 gram ayıklanmış ve haşlanmış nohut
  • 200 gram haşlanmış fasulye
  • 100 gram sarı üzüm
  • 8 adet kuru kayısı (minik doğranmış)
  • 100 gram dolma fıstığı
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı gül suyu

Üzerini süslemek için:

  • Şamfıstık tozu
  • 100 gram pikan cevizi
  • 100 gram turna yemişi (cranberry)
  • Kuşüzümü
  • Dolma fıstığı

Yapılışı:

Buğdayları bir gece önceden ıslatın. Çok iyi haşlandığından emin olduktan sonra, diğer iç malzemeleri ve şekeri ilave edin.
Tüm bu karışımı yoğun bir kıvam alıncaya kadar 30 dakika daha kaynatın. Daha sonra gül suyu ve süt ekleyerek ateşten alın.

Kesinlikle nişasta veya un gibi yoğunlaştırıcı kullanmayın. Aşureyi servis kaplarına sıcakken kepçe yardımıyla paylaştırarak soğumaya bırakın. Soğuyan aşure kaplarının üzerini şamfıstık tozu, pikan cevizi, 100 gr.m turna yemişi (cranberry), kuşüzümü ve dolma fıstığı ile süsleyin.

NOT: Aşurenizi kaynarken içine ceviz ve incir ilave etmeyin. Rengini karartıyor. İsteğe bağlı olarak servis etmeden önce üzerine tarçın serpiştirebilirsiniz. Afiyet olsun!

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