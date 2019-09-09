Pikan Cevizli Aşure Tarifi
"Tüm aileye ve çevreye dağıtılan aşure zamanı geldi bile. Komşuların birbirinin kapısını çaldığı geleneksel tadımız aşurenin, turna yemişli (cranberry) ve pikan cevizli tarifini Sedef İybar paylaştı."
PİKAN CEVİZLİ AŞURE TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram buğday
- 2,5 litre su
- 350 gram toz şeker
İç malzemeleri için:
- 200 gram ayıklanmış ve haşlanmış nohut
- 200 gram haşlanmış fasulye
- 100 gram sarı üzüm
- 8 adet kuru kayısı (minik doğranmış)
- 100 gram dolma fıstığı
- 1 çay bardağı süt
- 2 çorba kaşığı gül suyu
Üzerini süslemek için:
- Şamfıstık tozu
- 100 gram pikan cevizi
- 100 gram turna yemişi (cranberry)
- Kuşüzümü
- Dolma fıstığı
Yapılışı:
Buğdayları bir gece önceden ıslatın. Çok iyi haşlandığından emin olduktan sonra, diğer iç malzemeleri ve şekeri ilave edin.
Tüm bu karışımı yoğun bir kıvam alıncaya kadar 30 dakika daha kaynatın. Daha sonra gül suyu ve süt ekleyerek ateşten alın.
Kesinlikle nişasta veya un gibi yoğunlaştırıcı kullanmayın. Aşureyi servis kaplarına sıcakken kepçe yardımıyla paylaştırarak soğumaya bırakın. Soğuyan aşure kaplarının üzerini şamfıstık tozu, pikan cevizi, 100 gr.m turna yemişi (cranberry), kuşüzümü ve dolma fıstığı ile süsleyin.
NOT: Aşurenizi kaynarken içine ceviz ve incir ilave etmeyin. Rengini karartıyor. İsteğe bağlı olarak servis etmeden önce üzerine tarçın serpiştirebilirsiniz. Afiyet olsun!