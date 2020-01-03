Pestisitlere Dikkat: Sebze ve Meyveleri Bikarbonatlı Su İle Yıkayın

Tarım ilaçları sağlığı tehdit ediyor

Market, manav ve pazarlardan aldığımız sebze meyveler bol miktarda lif, vitamin ve mineral deposudur. Gün içerisinde 3-5 porsiyon sebze meyve tüketimi de yeterli ve dengeli beslenme açısından önemli.

Pestisitlerin ise besinler yolu ile insan vücuduna alınması solunum, dolaşım ve kardiyovasküler sistem ile karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle, taze meyve ve sebzelerden pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak sağlımız için büyük önem taşımaktadır.

Meyve ve sebzeler dikkatli yıkanmalı

Günümüz koşullarında organik meyve-sebze bulabilmek veya satın alabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Gıdalardaki pestisit kalıntılarını arındırmak için genelde evlerde ilk yapılan şey, bu gıdaları sirkeli suya koymaktır. Oysa ki, sirkeli su pestisit kalıntılarını azaltmada değil, mikroorganizma yükünü azaltmada etkilidir. Yapılmış olan çalışmalar sirkeli suyun pestisit kalıntılarının etkinliğini daha da artırdığı yönünde. Yıkama suyuna sirke ilave etmenin temel amacı, asidik bir yıkama ortamı oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşılık gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı biyolojik etkenlerin uzaklaştırılmasıdır. Ancak, günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğu yetersiz yıkama nedeniyle gıdalardan uzaklaştırılamayıp vücuda alınıyor. Bu durum da pestisitlerin zararlı etkilerini uzun süreler boyunca sürdürmelerine neden oluyor.

1 litre suya 10 gram karbonat

Sebze ve meyvelerin üzerindeki ilaç kalıntılarını giderebilmek için sirkeli su kullanılmamalı. Ilık suda bekletip, 1 litre suya 10 gram kadar İngiliz karbonatı da denilen bikarbonat koyarak, minimum 8 dakika bu çözelti içerisinde sebze meyveleri yıkamak ve ardından durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntem olacaktır. İstenildiği takdirde karbonatlı sudan sonra sirkeli suda da yıkanarak sebze meyveler bakterilerden de arındırılabilir.