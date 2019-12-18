Pesketaryen Diyet İle Tanıştınız mı?

Pesketaryen diyet nedir?

Pesketaryen diyet genel hatlarıyla kırmızı ve beyaz et tüketmemek, sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta da tüketmek olarak tanımlanabilir.

‘Pesce’ sözcüğü İtalyanca’da balık anlamına geliyor. Bu sebeple bitki bazlı beslenme uygulayan ve aynı zaman da balık da tüketen kişilere pesketaryen deniyor.

Pesketaryen diyette ne yenir?

İdeal bir pesketaryen menüde sebze ve meyveler, tüm yeşillikler yüzde 50, tahıl ve karbonhidrat grubu yüzde 25, deniz ürünleri yüzde 25 oranında yer almalıdır.

Pesketaryen beslenmede katı kurallar yoktur. Mesela; haftada şu kadar balık tüket, şu kadar sebze diye bir kesinlik bulunmaz.

Pesketaryen beslenmenin faydaları

Balık ve sebze ağırlıklı beslenmek demek yüksek oranda Omega 3 demektir. Omega 3 bakımından zengin bir beslenme tarzı ise sağlığa sayısız fayda sağlar.

Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

Unutkanlığın önüne geçer, Alzheimer’ı önler.

Göz sağlığına fayda sağlar.

Kalp damar hastalıklarından korur.

Kemikleri güçlendirir.

Yapılan araştırmalar, ayda en az bir kez balık yiyen ve diğer et türlerini tüketmeyenlerin yani pesketaryen beslenenlerin, et yiyenlere oranla bağırsak kanserine yakalanma riski yüzde 43 daha az.