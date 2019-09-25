Perşembe Sineması'nın Sonbahar Gösterimleri Başlıyor
"Perşembe Sineması’nın sonbahar dönemi 26 Eylül’de Muhsin Mahmelbaf’ın 1995 yapımı Salaam Cinema [Selam Sinema] filmiyle başlıyor."
SALT tarafından Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülen Perşembe Sineması’nın şehir hikâyelerinden oluşan 2019 seçkisi, Eylül – Aralık sonbahar programı ile sürüyor. Perşembe Sineması, 1990’lardaki kritik değişimlerin şehir ve uzantısındaki izdüşümleri üzerinden yakın geçmişin gerek bireysel gerekse toplumsal bellekteki yerini sorgulayan 11 filmle sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. 20. yüzyılın son dönemecinden şehir hikâyelerini bir araya getiren program, dönemin coğrafyaya göre ayrışan etkilerine güncel bir merakla bakıyor.
Herkesin katılımına açık gösterimler, 26 Eylül’den 5 Aralık’a her Perşembe saat 19.00’da SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da.
PROGRAM
26 Eylül:
Salaam Cinema [Selam Sinema], Muhsin Mahmelbaf, 1995
3 Ekim:
Chris the Swiss [İsviçreli Chris], Anja Kofmel, 2018
10 Ekim:
Teret [Yük], Ognjen Glavonić, 2018
17 Ekim:
Solidarity [Dayanışma], Lucy Parker, 2019
24 Ekim:
Ranenyy Angel [Yaralı Melek], Emir Baigazin, 2016
31 Ekim:
ZONA [Bölge], Clayton Vomero, 2019