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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

Pembe Top Bensu Soral’ın Elinden Havalanacak

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Pembe Top Bensu Soral’ın Elinden Havalanacak

"Meme kanserinde erken tanı farkındalığı için Pembe Top tekrar sahaya çıkıyor."

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanserinde erken tanı farkındalığı için hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Bensu Soral oldu. Pembe Top, 4 Ekim’de Anadolu Efes Spor Kulübü ve FC Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada Bensu Soral’ın elinden havalanacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Projeye gönüllü olarak destek veren Bensu Soral “Pembe Top” ile objektiflerin karşısına geçerek projenin bir diğer destekçisi, usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz’a poz verdi. Pembe Top Sahada projesi ile erken tanının önemini bir kez daha hatırlatabileceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Bensu Soral, “En yaygın kadın kanseri olan meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor ve bunu sağlayabilmek için yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek yeterli oluyor. Bazen hayatımız ve sağlığımız için çok basit ama hayati olan adımları atlıyoruz. Kadınların sağlıkları için adım atmalarına destek olmak ve bu farkındalık mücadelesinde yer almak benim için çok değerli” dedi. Soral, “Umarım Türkiye’deki tüm kadınlar çağrımızı duyar ve bu andan itibaren yılda bir kez doktor kontrolü yaptırmayı bir sağlık rutini haline getirirler” dedi.

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