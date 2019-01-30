Patlamış Mısır Zayıflatır mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriDiyet Rehberi Patlamış Mısır Zayıflatır mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Patlamış Mısır Zayıflatır mı?
Diyet Rehberi

Patlamış Mısır Zayıflatır mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Patlamış Mısır Zayıflatır mı?

"Patlamış mısır, özellikle film izleme seanslarımızın vazgeçilmez parçasıdır. Patlamış mısır hakkında çok yağlı olduğuna, kilo aldırdığına dair birçok şey söyleniyor. Peki bunlar doğru mu? Patlamış mısır zararlı mı yoksa söylenenlerin aksine zayıflamaya yardımcı mı oluyor?"

Patlamış mısır, atıştırmalık yiyeceklerin çoğuna kıyasla lif açısından yüksek, kalori açısından ise düşüktür. Yani söylendiği gibi kilo yapmaz ve zararlı değildir. Tabii fazladan yağ ile hazırlanmadığı sürece!

Patlamış Mısır Zayıflatır mı

Patlamış mısır aslında oldukça sağlıklı bir besindir. Patlamış mısırı diğer atıştırmalıklardan ayıran ve sağlıklı yapan nedenler ise şöyle sıralanabilir:

Tam tahıllıdır

‘Tam tahıllı’ terimi, akıllara kepekli ekmek ya da bir yulaf ezmesi gibi besinleri getirebilir ancak patlamış mısır da bu kategoriye dahildir. Beslenme listesine patlamış mısır dahil edenler, etmeyenlere göre % 250’den daha fazla tam tahıl tüketmiş olurlar. Tıpkı diğer kepekli tahıllarda olduğu gibi, patlamış mısırın da lif oranı yüksektir. Bu özelliğiyle de uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMANIN 4 KOLAY YOLU

Besin değerleri yüksektir

Patlamış mısır sadece lif açısından değil, diğer besin değerlerini bakımından da zengindir. 1 porsiyon (100 gram) patlamış mısırda ortalama 13 gram lif, 11 gram da protein vardır. Hatırlatıyoruz, bu değerler çok az yağ ile hazırlanış patlamış mısırlar için geçerli.

Patlamış Mısır Zayıflatır mı

Antioksidan sahibidir

Şaşırtıcı olabilir, ama patlamış mısır polifenollerle doludur. Kalp sağlığını güçlendirir ve kanser riskini azaltır.

DİYETİNİZİ SABOTE EDEN PİŞİRME ALIŞKANLIKLARI

Kalorisi düşüktür

Patlamış mısır havayla doludur (çekirdeklerin açıldıktan sonra ne kadar küçük olduklarını düşünün). Havadar olduğu için, çok fazla kalori almadan çok fazla mısır elde edersiniz. 1 su bardağı patlamış mısır yaklaşık 130 kaloridir.

MAHMURE ÖZEL

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Mevsim Yiyecekleri ve Faydaları
Hangi Bitki Çayı Neye İyi Geliyor?
Aşurenin 5 Önemli Faydası
Rahim Ağzı Kanserini Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz?