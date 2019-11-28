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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Pandora Seni Harry Potter’ın Büyülü Dünyasına Çağırıyor!

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Pandora Seni Harry Potter’ın Büyülü Dünyasına Çağırıyor!

"Pandora, Warner Bros. işbirliği ile Harry Potter temalı mücevherlerini sevenleriyle buluşturuyor."

Harry Potter’ın gizemli dünyasından tanıdığımız karakterleri ve sembolleri yeniden yorumlayan Pandora, sallantılı gümüş charm’lar, kolye uçları ve bileklikten oluşan kapsül koleksiyonu ile seni içinizdeki sihri keşfetmeye davet ediyor.

Pandora’nın 12 parçalık özel Harry Potter koleksiyonunda, dünyaca ünlü roman ve film serisinin ana karakterleri Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley charm’larının yanı sıra Hogwarts Şatosu, Elf Dobby ve sınırlı sayıda üretilen Golden Snitch kolye uçları dikkat çekiyor.,

Pandora Seni Harry Potter’ın Büyülü Dünyasına Çağırıyor

Koleksiyonda özellikle Harry Potter tutkunlarını heyecanlandıracak, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu Gryffindor ve Slytherin binalarının, en ince detaylarıyla düşünülmüş ve her binanın kendi rengindeki kristallerle süslenmiş sallantılı gümüş charm’ları yer alıyor.

Pandora Seni Harry Potter’ın Büyülü Dünyasına Çağırıyor

Pandora’nın Yaratıcı Başkanı Stephen Fairchild koleksiyonu: “Harry Potter, uzun yıllardır insanlara mutluluk yayıyor ve onları sihrin varlığına inandırıyor. Harry Potter’ın hikayesindeki arkadaşlık, sevgi ve cesaret, Pandora’nın uzun süredir beklenen yeni koleksiyonunda öne çıkıyor. Tüm dünyadaki Harry Potter sevenlere bu koleksiyonu sunmaktan mutluluk duyuyoruz!” şeklinde anlatıyor.

Dünyaca ünlü yazar J.K Rowling’in ikonik karakterlerinden ilham alan Pandora Kreatif Direktörleri Francesco Terzo and A. Filippo Ficarelli, kapsül koleksiyonda Harry Potter ve Pandora’nın büyülü dünyalarını birleştiriyor.

Pandora Seni Harry Potter’ın Büyülü Dünyasına Çağırıyor

Serüvenin önemli karakterlerini ve anlarını simgeleyen 925 ayar gümüş charm’lar ve Pandora Shine kolye uçları, Harry Potter sevgisini her zaman yanında taşımanın en özel yolu. Koleksiyonun önemli parçalarından Golden Snitch bilekliği, ikonik charm’larla birleştirerek, Harry Potter tutkunu stiline yansıt.

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