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Alışveriş

Pandora Işıltısı İle Yeni Yılda Yeni Bir Sen

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Pandora Işıltısı İle Yeni Yılda Yeni Bir Sen

"Stilini ifade etmen için tasarlanan yepyeni ışıltılı Pandora mücevherleri ile 2020’de hikayeni baştan yaz."

Purely Pandora’nın modern tasarımları minimalist bir stil ortaya koyuyor. Göz alıcı Pandora charmlar, yüzükler, kolyeler, küpeler ve bileklikler yeni yıl dileklerini gerçekleştiriyor.

Pandora Işıltısı İle Yeni Yılda Yeni Bir Sen

Sana her gün ışıldamayı hatırlatacak Boncuk Dizisi Çivi küpeler, kişiliğinin aynası olacak Boncuk Dizisi bilezik, çoklu yüzük illüzyonu yaratan Işıltılı Boncuk Dizisi Pave yüzük, farklı bir stile bürünmeni sağlayacak Kafes İşi Boncuk Dizisi Pandora rose charm ve 925 ayar gümüş charm ile yeni yılda dilediğin kişi ol.

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