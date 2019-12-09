Pandora İlhamını Gökyüzünden Alıyor

Kuzey Işıkları Pandora’da

Işıltılı kristaller ve ikonik gece mavisi tonlarının başrolde olduğu Pandora koleksiyonu ile gökyüzünün yaydığı enerjiyi stiline taşı. Kuzey Işıkları’ndan ilham alan yeni koleksiyonda, kuyruklu yıldız sembolü ile elde tamamlanmış sallantılı charm’lar ve göz alıcı düğme küpeler dikkat çekiyor.

Pandora ile ışılda

Pandora’nın yeni koleksiyonunda ışıltılı mücevherler, modern geometrik şekillerde yeniden yorumlanıyor, zamansız bir hediye alternatifi oluşturuyor. Koleksiyonda, çoklu olarak kullanılabilen kolye, yüzük ve gösterişli bileklikler stiline zarif bir dokunuş katıyor. Özel taşlarla süslü Pandora Rose mücevherlerle her an partiye hazırsın!

Stilini göklere taşı

Gökyüzünün gizemi Pandora’da çözülüyor. Seni sen yapan burç sembolleri, cesareti simgeleyen melek kanatları ve ışıltılı yıldız motiflerinden oluşan yeni koleksiyon kişiliğini stiline yansıtıyor. Sıradışı bir görünüm için Pandora küpeleri ister tekli ister ikili kullan.

Koleksiyondan özel parçaları sevdiklerine hediye ederek, onlara ne kadar değerli olduklarını göster!