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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Oturma Odası Dekorasyonunda Sıklıkla Yapılan 5 Hata

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Oturma Odası Dekorasyonunda Sıklıkla Yapılan 5 Hata

"Oturma odanızın dekore edilmesi ve döşenmesi kolay bir iş gibi görünebilir, ancak iç mekan dekoratörleri gibi insanların bulunmasının bir nedeni vardır ve yeteneklerinin gözden kaçırılmaması gerekir. Bir demet mobilya almak zor değildir, ancak bir odanın güzel, rahat ve en önemlisi konforlu görünmesini sağlamak kolay değildir. Bugün oturma odası tasarımında en sık yaptığımız 5 hatadan bahsedelim."

1. Eşyaları kullanmamak

Şık bir cam masa ya da özel tasarım bir koltuk evinizde gerçekten çok şıkı durabilir. Ancak unutmayın ki eşyalar kullanmak içindir, koruyup muhafaza etmek ve seyretmek için değildir. Eşya satın alırken sadece güzel görünmesine değil, kullanışlı ve rahat olmasına da da dikkat edin.

2. Tüm mobilyaların duvarlar boyunca istiflenmesi

Bir dolaptan söz ederken, o zaman elbette, duvarın yanına ait. Ancak, kanepeler, koltuklar ve masalar söz konusu olduğunda - çok küçük bir alanda yaşamadığınız sürece yapmayın. Kanepenizi duvardan uzağa ve odanın ortasına yaklaştırmak, alanı anında daha büyük ve daha şık gösterir.

Oturma Odası Dekorasyonunda Sıklıkla Yapılan 5 Hata

3. Sadece bir ışık kaynağına sahip olmak

Sadece tavandaki aydınlatmaya güvenmek yaygın bir hatadır. Sabahları veya günün ortasında, güneş ışığı olduğunda iyi görünebilir, ancak akşamları bu tür bir aydınlatma bir odayı kötü gösterebilir. Aydınlatma çok önemlidir, ambiyans ve rahat bir atmosfer yaratır. Duvarlarda bazı ışıkların olduğundan emin olun ve odanızda ayaklı lambalardan yardım alın. 

4. Evi müzeye çevirmek

Evinizde gezdiğiniz yerlerden bazı objeler ve fotoğraflar bulundurmak güzel olabilir. Ancak her gittiğiniz yerden bir şey alıp salonunuza koymayın ya da odanızı fotoğraf albümüne çevirecek kadar çerçevelerle donatmayın.

Oturma Odası Dekorasyonunda Sıklıkla Yapılan 5 Hata

5. Yastık kullanmamak

Oturma odanızın rahat görünmesini istiyorsanız, yastıklardan yardım alabilirsiniz. Yastıklar, odanızı rahat göstermenin yanı sıra büyüklüklerine bağlı olarak, çok sayıda misafiriniz olduğunda kullanışlı olabilirler, onları yere atabilir ve üzerine oturabilirsiniz.

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