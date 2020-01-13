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Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Orgazmın Pek Bilinmeyen Faydaları

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Orgazmın Pek Bilinmeyen Faydaları

"Orgazm olmak, uzmanlar tarafından cinsel ilişki sırasında 'zevkin en üst noktası' olarak tanımlanıyor. Bu kadar zevk veren bir şeyin bir de sağlığa muhteşem faydalarını olduğunu söylesek? İşte orgazmın faydaları..."

Orgazm olmak kan akışını hızlandırıyor. Orgazm sırasında kan akışının hızlanması genital bölgeye kan gitmesini sağlıyor ve böylece dokular sağlıklı kalıyor.

Seks yapmayı bir çeşit spor olarak kabul edebiliriz. Özellikle orgazm olmak, kardiyovasküler aktivite yapmak gibi bir etki yaratıyor. Orgazm sırasında kalp ritmi hızlanıyor, soluk alıp verme sıklaşıyor, tansiyon yükseliyor. Tüm bunların yanında, tıpkı birçok egzersiz sırasında olduğu gibi orgazm sırasında da endorfin yani mutluluk hormonu salgılanıyor. Öte yandan 20 dakikalık bir cinsel ilişkide ortalama 200 kalori yakılıyor!

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ORGAZM HAKKINDA PEK BİLİNMEYEN 20 GERÇEK İÇİN TIKLAYIN
ORGAZM HAKKINDA PEK BİLİNMEYEN 20 GERÇEK İÇİN TIKLAYIN

Orgazm olmak, doğal bir yatıştırıcı etkisi yaratıyor. Cinsel ilişki ve orgazm sonrası gelen rahatlama, sağlıklı bir uykuya da zemin hazırlıyor. Eğer uyku probleminiz varsa çözümü seks olabilir!

Orgazmın Pek Bilinmeyen Faydaları

Orgazm olmak kalp ve beyin sağlığını koruyor. Cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşmak hafızaya da iyi geliyor. Çünkü orgazm sırasında beyin oksijen ile doluyor.

Orgazm, doğal bir yatıştırıcı olduğu gibi doğal bir ağrı kesici özelliği de gösteriyor. Özellikle de migren ağrılarına iyi geliyor.

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ERKEK ORGAZMI HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN
ERKEK ORGAZMI HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN!

Orgazm olmak stresle mücadeleye de yardım ediyor. Seks, zihne mola verdirerek stres önleme işlevini yerine getiriyor. Seks sırasında o ana odaklandığımız için zihnimizi meşgul eden şeylerden uzaklaşarak da rahatlıyoruz.

Düzenli yapılan seks bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığını gidermeye yardımcı oluyor.

Orgazm olmak cilde de fayda sağlıyor. Düzenli seks hayatı olan insanların cildin daha sağlıklı ve ışıltılı oluyor. 

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