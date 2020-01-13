Orgazmın Pek Bilinmeyen Faydaları

Orgazm olmak kan akışını hızlandırıyor. Orgazm sırasında kan akışının hızlanması genital bölgeye kan gitmesini sağlıyor ve böylece dokular sağlıklı kalıyor.

Seks yapmayı bir çeşit spor olarak kabul edebiliriz. Özellikle orgazm olmak, kardiyovasküler aktivite yapmak gibi bir etki yaratıyor. Orgazm sırasında kalp ritmi hızlanıyor, soluk alıp verme sıklaşıyor, tansiyon yükseliyor. Tüm bunların yanında, tıpkı birçok egzersiz sırasında olduğu gibi orgazm sırasında da endorfin yani mutluluk hormonu salgılanıyor. Öte yandan 20 dakikalık bir cinsel ilişkide ortalama 200 kalori yakılıyor!

Orgazm olmak, doğal bir yatıştırıcı etkisi yaratıyor. Cinsel ilişki ve orgazm sonrası gelen rahatlama, sağlıklı bir uykuya da zemin hazırlıyor. Eğer uyku probleminiz varsa çözümü seks olabilir!

Orgazm olmak kalp ve beyin sağlığını koruyor. Cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşmak hafızaya da iyi geliyor. Çünkü orgazm sırasında beyin oksijen ile doluyor.

Orgazm, doğal bir yatıştırıcı olduğu gibi doğal bir ağrı kesici özelliği de gösteriyor. Özellikle de migren ağrılarına iyi geliyor.

Orgazm olmak stresle mücadeleye de yardım ediyor. Seks, zihne mola verdirerek stres önleme işlevini yerine getiriyor. Seks sırasında o ana odaklandığımız için zihnimizi meşgul eden şeylerden uzaklaşarak da rahatlıyoruz.



Düzenli yapılan seks bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığını gidermeye yardımcı oluyor.

Orgazm olmak cilde de fayda sağlıyor. Düzenli seks hayatı olan insanların cildin daha sağlıklı ve ışıltılı oluyor.