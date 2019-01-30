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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Öpüşürken Neden Gözlerimizi Kapatırız?

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Öpüşürken Neden Gözlerimizi Kapatırız?

"Öpüşürken gözler farkında olmadan, kendiliğinden kapanır. Peki bunun bir nedeni var mı? Öpüşürken neden gözlerimizi kapatırız?"

Öpüşürken gözlerin neden kapatıldığı konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konu bilim insanlarının da dikkatini çekmiş olacak ki, öpüşürken gözlerin neden kapatıldığına dair araştırmalar yapılıyor.

Öpüşürken Neden Gözlerimizi Kapatırız

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University of Londan’da yürütülen bir araştırma, öpüşürken gözlerimizi kapamamızın nedeninin, beynin o ana daha fazla odaklanmak istemesi olduğunu ortaya koydu. Dudaklardan gelen yoğun uyarılar sebebiyle, insan beyni görsel uyarıları düzgün bir şekilde algılayamıyor.

Öpüşürken Neden Gözlerimizi Kapatırız

Gözleri açmak odaklanmayı zorlaştırıyor

Yapılan bir diğer araştırma ise dokunma duyusu ve görsel uyarılarla ilgili. Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, dokunma duyumuzun aktif ve yoğun bir şekilde çalışması, aynı anda alınan görsel uyarılara bağlı olarak değişebiliyor.

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Öpüşürken Neden Gözlerimizi Kapatırız

Yani öpüşme anında gözlerinizi açık tutarsanız ve öpüşmeye değil, karşıdaki yüze odaklanırsanız dokunma duyunuzun beyne gönderdiği uyarılara olan tepkiniz önemli ölçüde azalacaktır. Bu da öpüşme anından daha az zevk almanıza neden olacaktır.

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