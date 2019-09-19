Onkoloji Hastaları İçin Beslenme Önerileri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Onkoloji Hastaları İçin Beslenme Önerileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Onkoloji Hastaları İçin Beslenme Önerileri
Beslenme Önerileri

Onkoloji Hastaları İçin Beslenme Önerileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Onkoloji Hastaları İçin Beslenme Önerileri

"Yaşadığımız çevre, stres, genetik yapı ve beslenme faktörü kanserin oluşum nedenleri arasında yer alıyor. Beslenmenin kanser oluşumundaki önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, onkoloji hastaları için beslenme önerilerinde bulundu."

Kanser tedavisi sırasında bazı hastaların beslenme düzenlerinde herhangi bir değişiklik olmazken, bazı hastalarda tedavi ciddi beslenme eksikliklerine neden olmaktadır. Kanser hastalığı ve tedavi basamakları herkes için zor bir süreçtir. Fakat geleceğimizi düşünerek bu süreci daha sağlıklı geçirmeye odaklanırsak, zorlukları minimuma indirebilir, iyileşme sürecimizi hızlandırabiliriz. 

Birçok hastalığın temelinde yatan faktör obezite. Kanser ölümlerinin de obezite ile ilgili olduğu çeşitli araştırmalarla tespit edildi. Bu yüzden ideal vücut ağırlığınızı korumalı, beden kitle indeksinizin 18,5 – 25,0 arasında olmasına özen göstermelisiniz.

Yüksek protein, düşük karbonhidrat

Beslenmenizde protein tüketimini daha yüksek düzeyde tutarak, karbonhidratlı besinlerin tüketimini minimuma indirmelisiniz. Protein alımını haftada minimum 2 kez balık (özellikle somon), yumurta ve kuru baklagillerden sağlamalı, kırmızı et tüketiminde haftada 1 günü geçmemeye ve işlenmiş etleri tüketmemeye özen göstermelisiniz. Protein alımını arttırmak için yumurtayı çorbalarınızda veya salatalarınızda (haşlanmış olarak) kullanabilirsiniz. Yoğurt, süt ve meyveler ile karışım yapabilir, evde milkshake gibi soğuk içecekler hazırlayabilirsiniz. Karbonhidrat alımında ise en önemli nokta karbonhidratın türüdür. Kompleks karbonhidratlar  (tahıllar, ekmek, kuru baklagiller, meyve, sebze, süt ve yoğurt gibi) tercih edilmelidir.

Onkoloji Hastaları İçin Beslenme Önerileri

Omega-3 kanseri azaltıyor

Yapılan çalışmalarda doğal olarak verilen omega-3’ün kanseri azalttığı ve gerilettiğini ortaya çıktı. Somon balığı, ceviz, keten tohumu omega-3 yağ asitlerinin mükemmel kaynağıdır.

Sebze, meyve ve kuru baklagiller posanın zengin kaynağıdır. Beslenmeyle alınan posa birçok kanser türünden korunmada oldukça etkilidir. Ayrıca sebze ve meyveler en iyi antioksidan kaynağıdır.  Antioksidanlar tedavi esnasında bağışıklık sistemimizin koruyucularıdır.

Zamansız tüketilen besinler zarar veriyor

Tedavi süresi boyunca günde 4-5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmeli. Sebze ve meyveler se mevsimine uygun olmalı. Zamansız tüketilen her şeyin faydadan çok zararı olduğunu unutmayalım. Meyvelere gelince kesinlikle suyunu sıkıp içmiyoruz. Mademki posa kanserden koruyor ve tedaviye destek oluyordu bizim içinde önemli olan meyvenin tamamıdır. Ek olarak meyve tüketiminde porsiyon kontrolü oldukça önemlidir. Meyvenin de şeker olduğunu ve uygun miktarlarda tüketilmesi gerektiğini unutmamalı, kilolarca meyve tüketmemeliyiz. Elma, mango, avokado ve kükürtlü sebzeler (brokoli, lahana, karnabahar, şalgam, turp) kanser önleyici birçok faydalı bileşeni içermektedir.

Yanan her yağ kansere davet

Kızartmalar tehlikeli bileşenlerin oluşumuna neden olarak kanseri olumsuz yönde etkilediği için besinleri fırında veya haşlama yöntemleriyle pişirin. Yemek yaparken yağı önceden ilave edip ateşte soğanla kavurmak yerine yemek piştikten sonra üzerine ilave edin. Yanan her yağ kansere davettir.

Onkoloji Hastaları İçin Beslenme Önerileri

Paketli ürün tüketimini azaltın

Paketli her ürün kimyasal içermekte ve bu da sağlığımızı tehdit etmektedir. Alışverişe giderken bir liste yapmalı, aç olarak gitmemelisiniz. Evinizde ne kadar az paketli ürün bulundurursanız, tüketimde o kadar azalacaktır.

Tedavi sürecinde bulantıyı azaltmak için

Az ve sık beslenmeye çalışın, tatlı, kızartma ve yağlı besinlerden uzak durun. Yemeklerle beraber sıvı tüketimi yapmak yerine yemeklerden 1 saat önce veya sonrasında deneyin. Tost ve kraker gibi kuru besinleri tercih edin, ağzınızda kötü bir tat varsa zaman zaman limonlu veya naneli şeker kullanabilirsiniz. Rahat kıyafetleri tercih ederek, yemek sonrası hemen uzanmayın.

Alkol tüketimi kanser riskini artırıyor

Alkol tüketimi kanser riskini arttırmaktadır. Aynı zamanda besinlerle alınan vitamin ve minerallerin emilimini olumsuz etkilemektedir. Şarap kanserin gelişme riskini direk etkilemese de düzenli olarak içtiğiniz zaman kanser riskini arttırabilir.

Kabızlık ve ishal durumlarında dikkat!

Kabızlıkta kayısı, incir, erik gibi meyveleri tüketin. Fiziksel aktivitenizi arttırmaya çalışın. İshal durumunda ise; yağlı yemeklerden uzak durun, süt yerine yoğurt ve ayran tercih edin. Yayla çorbası ve az yağlı çorbaları tercih edebilirsiniz. Elma, şeftali, muz ve ayva gibi meyveleri tüketin. Baharat kullanımını kısıtlayın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Onkoloji Hastaları İçin Beslenme Önerileri
Bamya Tohumu İle Tanışın!
Kadınları Tehdit Eden 3 Jinekolojik Kanser
Depresyon, Alzheimer Riskini Artırıyor