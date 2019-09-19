Onkoloji Hastaları İçin Beslenme Önerileri

Kanser tedavisi sırasında bazı hastaların beslenme düzenlerinde herhangi bir değişiklik olmazken, bazı hastalarda tedavi ciddi beslenme eksikliklerine neden olmaktadır. Kanser hastalığı ve tedavi basamakları herkes için zor bir süreçtir. Fakat geleceğimizi düşünerek bu süreci daha sağlıklı geçirmeye odaklanırsak, zorlukları minimuma indirebilir, iyileşme sürecimizi hızlandırabiliriz.

Birçok hastalığın temelinde yatan faktör obezite. Kanser ölümlerinin de obezite ile ilgili olduğu çeşitli araştırmalarla tespit edildi. Bu yüzden ideal vücut ağırlığınızı korumalı, beden kitle indeksinizin 18,5 – 25,0 arasında olmasına özen göstermelisiniz.

Yüksek protein, düşük karbonhidrat

Beslenmenizde protein tüketimini daha yüksek düzeyde tutarak, karbonhidratlı besinlerin tüketimini minimuma indirmelisiniz. Protein alımını haftada minimum 2 kez balık (özellikle somon), yumurta ve kuru baklagillerden sağlamalı, kırmızı et tüketiminde haftada 1 günü geçmemeye ve işlenmiş etleri tüketmemeye özen göstermelisiniz. Protein alımını arttırmak için yumurtayı çorbalarınızda veya salatalarınızda (haşlanmış olarak) kullanabilirsiniz. Yoğurt, süt ve meyveler ile karışım yapabilir, evde milkshake gibi soğuk içecekler hazırlayabilirsiniz. Karbonhidrat alımında ise en önemli nokta karbonhidratın türüdür. Kompleks karbonhidratlar (tahıllar, ekmek, kuru baklagiller, meyve, sebze, süt ve yoğurt gibi) tercih edilmelidir.

Omega-3 kanseri azaltıyor

Yapılan çalışmalarda doğal olarak verilen omega-3’ün kanseri azalttığı ve gerilettiğini ortaya çıktı. Somon balığı, ceviz, keten tohumu omega-3 yağ asitlerinin mükemmel kaynağıdır.

Sebze, meyve ve kuru baklagiller posanın zengin kaynağıdır. Beslenmeyle alınan posa birçok kanser türünden korunmada oldukça etkilidir. Ayrıca sebze ve meyveler en iyi antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar tedavi esnasında bağışıklık sistemimizin koruyucularıdır.

Zamansız tüketilen besinler zarar veriyor

Tedavi süresi boyunca günde 4-5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmeli. Sebze ve meyveler se mevsimine uygun olmalı. Zamansız tüketilen her şeyin faydadan çok zararı olduğunu unutmayalım. Meyvelere gelince kesinlikle suyunu sıkıp içmiyoruz. Mademki posa kanserden koruyor ve tedaviye destek oluyordu bizim içinde önemli olan meyvenin tamamıdır. Ek olarak meyve tüketiminde porsiyon kontrolü oldukça önemlidir. Meyvenin de şeker olduğunu ve uygun miktarlarda tüketilmesi gerektiğini unutmamalı, kilolarca meyve tüketmemeliyiz. Elma, mango, avokado ve kükürtlü sebzeler (brokoli, lahana, karnabahar, şalgam, turp) kanser önleyici birçok faydalı bileşeni içermektedir.

Yanan her yağ kansere davet

Kızartmalar tehlikeli bileşenlerin oluşumuna neden olarak kanseri olumsuz yönde etkilediği için besinleri fırında veya haşlama yöntemleriyle pişirin. Yemek yaparken yağı önceden ilave edip ateşte soğanla kavurmak yerine yemek piştikten sonra üzerine ilave edin. Yanan her yağ kansere davettir.

Paketli ürün tüketimini azaltın

Paketli her ürün kimyasal içermekte ve bu da sağlığımızı tehdit etmektedir. Alışverişe giderken bir liste yapmalı, aç olarak gitmemelisiniz. Evinizde ne kadar az paketli ürün bulundurursanız, tüketimde o kadar azalacaktır.

Tedavi sürecinde bulantıyı azaltmak için

Az ve sık beslenmeye çalışın, tatlı, kızartma ve yağlı besinlerden uzak durun. Yemeklerle beraber sıvı tüketimi yapmak yerine yemeklerden 1 saat önce veya sonrasında deneyin. Tost ve kraker gibi kuru besinleri tercih edin, ağzınızda kötü bir tat varsa zaman zaman limonlu veya naneli şeker kullanabilirsiniz. Rahat kıyafetleri tercih ederek, yemek sonrası hemen uzanmayın.

Alkol tüketimi kanser riskini artırıyor

Alkol tüketimi kanser riskini arttırmaktadır. Aynı zamanda besinlerle alınan vitamin ve minerallerin emilimini olumsuz etkilemektedir. Şarap kanserin gelişme riskini direk etkilemese de düzenli olarak içtiğiniz zaman kanser riskini arttırabilir.

Kabızlık ve ishal durumlarında dikkat!

Kabızlıkta kayısı, incir, erik gibi meyveleri tüketin. Fiziksel aktivitenizi arttırmaya çalışın. İshal durumunda ise; yağlı yemeklerden uzak durun, süt yerine yoğurt ve ayran tercih edin. Yayla çorbası ve az yağlı çorbaları tercih edebilirsiniz. Elma, şeftali, muz ve ayva gibi meyveleri tüketin. Baharat kullanımını kısıtlayın.