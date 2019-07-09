Ön Sevişme İçin 8 Muhteşem Öneri
"Ön sevişme, iyi bir cinsel deneyimin temel yapı taşlarından biridir. Eğer zevkin doruklarına çıkmak istiyorsanız ön sevişmeyi olabildiğince uzun tutmanız gerekir. Nereden başlayacağınıza emin değil misiniz? İşte erkek arkadaşınızın/eşinizin hoşuna gidecek 8 muhteşem ön sevişme önerisi..."
1. ONU ÖPÜN
Öpüşmek oldukça sıradan gibi geliyor olabilir ama en iyi ön sevişme yollarından biridir. Daha çok öpücük, daha çok öpücük!
2. MASAJ YAPIN
Uzun bir günün ardından, masaj yapmak onu rahatlatmak için mükemmel bir yoldur. Ellerinizin cildine karşı hissi onu heyecanlandıracaktır.
3. KUCAĞINA OTURUN
Beraber televizyon izlerken yanına değil kucağına oturun. Aklına başka şeyleri sokmanın en hızlı yolu.
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4. BİRLİKTE DUŞA GİRİN
Her ikinizin de yıkanması gerekiyorsa, birlikte duşa girebilirsiniz. Vücudunuzu ıslak ve sabunla kaplanmış olarak gördüğünde, aklında sadece bir şey olacaktır.
5. ONA HEDİYE ALIN
Bir hediye almak, ona ne kadar değer verdiğinizi gösterecektir. Ona onu ne kadar sevdiğinizi hatırlattığınızda ise elleri sizden çok uzakta olmayacak.
6. DANS EDİN
Evde otururken bir müzik açın ve onu dansa kaldırın. Bedenleriniz birbirine değerken kendinizi müziğe bırakın. Gerisi kendiliğinden gelecektir.
7. YAVAŞLAYIN
Onun önünde soyunun. Ancak kıyafetlerinizi hemen çıkarmak yerine bunu bir şova çevirin. Soyunmanız ne kadar uzun sürerse o kadar fazla heyecanlanacaktır.
8. SARILIN
Birbirinize sımsıkı sarılmak için seks sonrasını beklemek zorunda değilsiniz. Sarılmak, sevişmeyi başlatmanın da en güzel yollarından biridir.
MAHMURE ÖZEL