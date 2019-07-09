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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cinsellik

Ön Sevişme İçin 8 Muhteşem Öneri

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Ön Sevişme İçin 8 Muhteşem Öneri

"Ön sevişme, iyi bir cinsel deneyimin temel yapı taşlarından biridir. Eğer zevkin doruklarına çıkmak istiyorsanız ön sevişmeyi olabildiğince uzun tutmanız gerekir. Nereden başlayacağınıza emin değil misiniz? İşte erkek arkadaşınızın/eşinizin hoşuna gidecek 8 muhteşem ön sevişme önerisi..."

1. ONU ÖPÜN

Öpüşmek oldukça sıradan gibi geliyor olabilir ama en iyi ön sevişme yollarından biridir. Daha çok öpücük, daha çok öpücük!

Ön Sevişme İçin 8 Muhteşem Öneri

2. MASAJ YAPIN

Uzun bir günün ardından, masaj yapmak onu rahatlatmak için mükemmel bir yoldur. Ellerinizin cildine karşı hissi onu heyecanlandıracaktır.

3. KUCAĞINA OTURUN

Beraber televizyon izlerken yanına değil kucağına oturun. Aklına başka şeyleri sokmanın en hızlı yolu.

SICAK HAVALARDA SEKS YAPMANIN 4 YOLU

Ön Sevişme İçin 8 Muhteşem Öneri

4. BİRLİKTE DUŞA GİRİN

Her ikinizin de yıkanması gerekiyorsa, birlikte duşa girebilirsiniz. Vücudunuzu ıslak ve sabunla kaplanmış olarak gördüğünde, aklında sadece bir şey olacaktır.

5. ONA HEDİYE ALIN

Bir hediye almak, ona ne kadar değer verdiğinizi gösterecektir. Ona onu ne kadar sevdiğinizi hatırlattığınızda ise elleri sizden çok uzakta olmayacak.

Ön Sevişme İçin 8 Muhteşem Öneri

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6. DANS EDİN

Evde otururken bir müzik açın ve onu dansa kaldırın. Bedenleriniz birbirine değerken kendinizi müziğe bırakın. Gerisi kendiliğinden gelecektir.

7. YAVAŞLAYIN

Onun önünde soyunun. Ancak kıyafetlerinizi hemen çıkarmak yerine bunu bir şova çevirin. Soyunmanız ne kadar uzun sürerse o kadar fazla heyecanlanacaktır. 

8. SARILIN

Birbirinize sımsıkı sarılmak için seks sonrasını beklemek zorunda değilsiniz. Sarılmak, sevişmeyi başlatmanın da en güzel yollarından biridir. 

MAHMURE ÖZEL

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