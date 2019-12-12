Ofiste Beslenme Nasıl Olmalı?

Öğle yemeği için zaman ayırılmalı

Çalışanlar çoğunlukla hızlı tüketilen yiyecekler ile kısa öğle yemeği molaları geçiriyor. Bu durum bazen iş stresinden ne kadar yediklerini fark etmemelerine ya da aslında yemek istemedikleri yiyecekleri tüketmelerine neden olur. Sağlıklı yaşam için yapılması gereken yenilen yiyeceklerin çeşitliğinin, miktarının, bunun için ayrılan zamanın aslında çok önemli olduğunu unutmadan gerçekten ihtiyacımız olan besinlere yönelerek öğle yemeği içeriğini oluşturup iş hayatının yoğun temposu ile başa çıkmak.

Ofis çekmecelerine dikkat

Ofislerde çekmecelerde sürekli el altında bulundurulan atıştırmalıklara dikkat edilmeli. Bazen bunlara ofis kutlamalarında ikram edilen yiyecekler eşlik eder. Bu yiyecekler küçük görünmelerine rağmen büyük enerjiler içerebilirler. Eğer atıştırmalık ihtiyacınız varsa yanınızda taze-kuru meyveler, ceviz, çiğ badem veya fındık gibi kuruyemişler bulundurabilir, ara öğünleri daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Yoğun çalışma hayatının bir sorunu da sabahları yorgun uyanmak, bir türlü işe başlayacak enerjiyi bulamamak, öğleden sonra çöken uyku hali gibi şikayetlerdir. Bunlarla başa çıkmak, zinde bir gün geçirmek, aktif ve üretken olmak ancak sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve beslenme düzeni ile mümkün.

Öğünler: Zamanınız sınırlı ise bir bardak süt, peynirli bir sandviç ya da tost yemek hem doğru besinlerdir hem de hızlıdır. İş yoğunluğu nedeniyle öğle yemeği yiyemediyseniz mutlaka ara öğün yapmalısınız.

İçeceklere gelince; masanızda sürekli su bulundurun. Çay-kahve gibi sıcak içecekler dışında 6-8 bardak da su içilmeli. Kahveyi sütlü tercih etmek tok hissetmeye de yardım eder.

Ara öğün seçimleriniz peynir, yumurta, tavuk içeren bir sandviç, tost, ayran, yoğurt, taze veya kuru meyve gibi çeşitlerden bir ya da birkaçını içeren dengeli bir seçim olmalı. Mümkünse bunları kendiniz hazırlayın.

Tatlıya hayır diyemiyorsanız sütlü olanları tercih edin. Büyük porsiyonları yarıya indirin. Bu seçenek ara öğün olarak da kullanılabilir.