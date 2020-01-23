Ödem Atıcı Mısır Püsküllü Çay Tarifi

Diyet yaparken en büyük dertlerimizden biri olan ödem, genelde gülüp geçtiğimiz ve şaka malzemesi olarak kullandığımız bir durum. Ancak ödem aslında gerçekten de bir sorun. Regl döneminin kabusu ve veremediğimiz kiloların sebebi ödemden kurtulmak için ödem atıcı çay tarifini deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

1 avuç kiraz sapı

1 avuç mısır püskülü

1 poşet yeşil çay

2-3 dal maydanoz

Yarım dilim limon

2 ufak dilim zencefil

Ödem Atıcı Çay Tarifi:

Kaynar suya tüm malzemeleri atın ve 5-6 dakika demlendirin. Bitki çaylarında demleme süresini uzatmamak önemli. 400-500 ml su yeterli olacaktır. Dilerseniz french presste de demleme yapabilirsiniz. Ardından çayınızı süzün ve günde 2 bardaktan fazla olmayacak şekilde tüketebilirsiniz. Dilerseniz içine bir çubuk tarçın da koyabilirsiniz.

Mide sorunu olanlar veya midesi hassas olanların temkinli davranmasında fayda var. Kronik rahatsızlığınız varsa veya düzenli ilaç kullanıyorsanız uzmana danışmadan kullanmayın. İlk denemenizde de fazla içmemenizi öneririz. Her bünyede farklı etki yaratabilir.