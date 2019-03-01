MAHMURE ÖZEL
Ödem Atan ve Şişkinlik Gideren Çay Tarifi
"Bazı günler ödem ve şişkinlik şikayetiyle uyanırız. Bu durumdan en çok etkilenen bölgelerimiz ise genellikle el ve ayaklar olur. İşte bu ödem sorununu azaltacak, şişkinliği giderecek çay tarifi veriyoruz, gelin beraber bakalım..."
ÖDEM ATICI ÇAY TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre su
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet limon
- Yarım yeşil elma
- 1 adet çubuk tarçın
- Ceviz büyüklüğünde bir parça zencefil
- 1 tatlı kaşığı ya da 1 poşet yeşil çay
Tarif:
- 1 litre su bir tencereye alınır. Yarım demet maydanoz, limon, yeşil elma, tarçın ve zencefil eklenir.
- Karışım 10-15 dakika kaynatılır.
- Kaynadıktan altı kapatılır ve karışıma yeşil çay eklenir.
- 3-4 dakika demlendikten sonra çayınız hazır.
Günün her saati tüketebilirsiniz. Fakat özellikle sabah aç karnına daha etkili olacaktır.
Herhangi bir ilaç kullanıyor ya da diyet yapıyorsanız tüketmeden önce bir uzmana danışmanızda fayda var.