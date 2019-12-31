Ocak Ayı Burç Yorumlarınız! Astrolog Aygül Aydın Açıkladı...

KOÇ BURCU

Yılın ilk ayı sizin için oldukça şanslı başlıyor. Üzerinizdeki ölü toprağını atın ve mücadele için hazır olun. Hedefleriniz gerçekleştirirken gökyüzü sizinle olacak ve hem başarınızın hem de popülerliğinizin arttığı bu ay size güzel imkanlar sağlamaya hazırlık yapacak. 11 Ocak Cumartesi günü saat 05:17’de Uranüs, Boğa burcunda ileri hareketine başlayacak. Finansal konuda bu ay şans sizinle. İyi bir bütçe planı oluşturmalı ve bunu sağlam adımlarla desteklemelisiniz. Bu ay beklenmedik yerlerden ödeme alabilir ve finansal anlamda rahatlama yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Bu ay hedeflerinize oldukça aceleci bir tavır içinde olabilirsiniz bu konuda biraz yavaşlamalısınız. 10 Ocak Cuma günü saat 21:13’te Yengeç burcunda halkalı Ay tutulması gerçekleşecek. Yenilikçi düşüncelerinizi harekete geçirirken sabırlı olmanız size yarar sağlayacaktır. Sosyal aktivitelerin ve kariyer konusundaki hedeflerinizin bu tutulma ile sizi üst sıralara taşıması mümkün olabilir. Eğitim hayatınız, ticari bağlantılarınız, kariyeriniz oldukça değer kazanacaktır. ni aldığınız kararların sonuçları sizi oldukça zorlamıştı. Şimdi bunların telafilerinin bir nebze olduğu bir döneme gireceksiniz.

İKİZLER BURCU

Bu ay kendinizi oldukça motive olmuş hissedebilirsiniz. Geçtiğimiz ay ilişkiler sizleri oldukça yıpratmış olabilir. Kariyerinizdeki müthiş çalışma temposu sizlerin enerjinizi gelişmeye itecektir. Sosyal çevrenizle olan iletişimleriniz sayesinde kariyer planlamanızda yeni değişimlere gidebilirsiniz. Özellikle parasal konular ve ortaklı ilişkileriniz çok önemli olabilir. Evliyseniz ya da partnerle ortak işler içindeyseniz bu bağlamda sizleri güçlendirecek yeni iş birlikleri içine girebilirsiniz. Bu ay sağlık konularında oldukça şanslısınız. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile yaşam konforunuzu arttıracaksınız. Kariyer konusunda üstlerinizden göreceğiniz destekler sayesinde terfi alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Bu ay bazı iş seyahatleri oluşabilir ve bu seyahatlerden kariyerinizi ileri taşıyacak bazı hamleler görebilirsiniz. Finansal durumunuz ayın 20’sinden sonra iyileşme gösterecek ve ailenizden de maddi konuda destek göreceksiniz. Banka işlemlerinizde de gerekli finansal desteği bulacaksınız. Eğitim, seminer veya vereceğiniz organizasyonlar konusunda biraz daha fazla çalışmanız gerekmektedir. Ocak ayının 2. haftasından sonra kurduğunuz ilişkilerde daha cesur olacak ve kişiliğinizle fark yaratacaksınız. Aşk ilişkinizde yeni kararlar alabilir ve duygusal bağınız daha da güçlendirebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Bu ay gündeminizi kariyer konuları yoğun bir şekilde oluşturacaktır. Ocak ayının ilk ve son haftalarında yeni bir projeyi başlatmak için oldukça olumlu bir zaman diliminde olacaksınız. Gökyüzü bu ayın sizin için ana ilgi alanlarınızın kariyer, refah ve ilişkiler olacağını gösteriyor. Bekar Aslanlar için bu ay romantik birçok fırsat önlerine çıkabilir. Tutkulu ve agresif yapınız sayesinde karşı konulmaz bir enerji içinde olacaksınız. Bu ay yeni bir ilişkiyi başlatabilirsiniz. Partnerinizle sosyal çevreniz vasıtasıyla tanışabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Bu ay gündeminiz aile ve duygusal yaşantınız oluşturabilir. Kariyer konusuyla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama aile ve duygusal hayatımızdaki durumlar kariyer hayatınızı oldukça etkileyecektir. 06 ocak civarında gerçekleşecek olan Satürn ve Plüton kavuşumları sizlere güçlü bir yön verecektir. Bu durum kendi hikayenize göre değişim gösterecektir. 11 Ocak Cumartesi günü saat 05:17’de Uranüs, Boğa burcunda ileri hareketine başlayacak, güven duygumuz tazelenecek. Hayatınızda anlam yüklediğiniz ve sizi yoran şeylerin aslında o kadarda büyütülecek konular olmadığını göreceksiniz.

TERAZİ BURCU

Yılın ilk günleri sizler için biraz gergin olabilir. Ancak, ay boyunca işler yavaş yavaş aydınlığa kavuşacaktır. Ocak ayı gündeminiz siz ve ilişkileriniz üzerine olabilir. Özellikle aile üyeleriyle aranızdaki samimi ilişkilerin sürdürülmesi birinci önceliğiniz olabilir. Bu ay şans sizlerle olacak, tadını çıkarın. Ayın ortasından itibaren partnerinizle kısa süreli birtakım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Burada barışçıl bir yapıda ilerlemeniz ve ilişkinizi renklendirmeniz sizin elinizde. Bekar Teraziler için olumlu etkilerin altında olacağınızı söyleyebiliriz.

BURCU AYLIK

AKREP BURCU

Bu ay sizler için engellerin ve baskıların üzerinizden biraz daha kalktığı bir ay olabilir. Bu süreçte birçok şeyle mücadele edebilirsiniz olanları sabırla karşılamalısınız. Bu ay içsel kaygılara ve yaşamın duygusal yönlerine odaklanabilirsiniz. Duygularınız öngörülemez ve düzensiz olabilir. Bu süreçte başarınız duygularınızla nasıl savaştığınıza bağlıdır. İlişkilerinizde siz isterseniz bir toparlanma ve iyileşme yaşamanız söz konusu olabilir. Belki çocuk sahibi olma kararı ya da hayatınızda yeni bir eve taşınma durumunuz gibi konular ilişki bağlılığınızı arttırabilir. Bazı sürprizler yaşanabilir.

YAY BURCU

Bu ay gündeminiz kendinize olan saygınız ve özgürlüğünüz olacaktır. Bu konuda partnerinizden anlayış bekleyebilirsiniz.Yakın çevreyle görüşmelerinizde önemli bağlantılar kurabilir ve parasal konularda sonuçlanmalar deneyimleyebilirsiniz. Ayın 20'sinden sonra para kazanmak için daha fazla enerji harcamalısınız. Sosyal çevreniz ve aile üyeleriniz gelirinizi artırmada etkili olabilir. Eğitimlerine devam eden yaylar için akademik çalışmalarına biraz daha ağırlık vermeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

OĞLAK BURCU

Bu ay içsel kaygılarınızla kendi kendinize kariyer hayatınız ve hedefleriniz üzerinde baskı kurabilirsiniz. Ailenizle olan diyaloglarınızda uyum içinde olmanız iyi olacaktır. Zihniniz rahatlığını evde de göstermelisiniz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için bağımsızlığınızı kullanmayı öğreneceksiniz. Bununla birlikte bazı önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz.Aile büyüklerinizin arasında bazı gerginlikler olabilir. Bu da tam aileye yansıyabilir. Burada arabuluculuk yapmak ve bir uyum duygusu getirmek size kalmıştır.

KOVA BURCU

Bu ay sizler içinde oldukça etkili ve yetkili bir ay olma noktasında diyebiliriz. Gezegenler ocak ayının sonuna doğru kova burcuna ilerliyor olacak. Ay boyunca iradenizin ve özgürlüğünüzün gücünü hissedeceksiniz. Bu ay aşk hayatınız güçlü ama bir o kadar da çalkantılı olabilir diyebiliriz. Bekar kovalar için bu ay bir ilişki başlatmak söz konusu olabilir. Aile bütçenizin gelir gider dengesini iyi ayarlamanız yararınıza olacaktır. Sağlıklı beslenme ile ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU

Bu ay sizler içinde yükselme ve başarı döneme denilebilir. İçinizde bir şeyleri büyütme kararı alıyorsunuz ama bunu çok duyurmak istemiyor olabilirsiniz. Çünkü 2015 yılından bu yana oldukça ağzınız yandı. Şimdi hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsunuz. Aksine her şey farklı bir dinamik kazanıyor. Bu ay özellikle sosyal çevreniz ve manevi duygularınız ön planda olacak bu tür ortamlarda bulunmak isteyeceksiniz. Bekar Balıklar için flörtöz bir ay olabilir. Çiftler içinse daha çok arkadaşlık ve ideal olma dürtüsü ön plana çıkacaktır.