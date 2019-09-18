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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Obezite ve Hareketsiz Yaşam, Pıhtı Atması Riskini Artırıyor

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Obezite ve Hareketsiz Yaşam, Pıhtı Atması Riskini Artırıyor

"Sigara kullanıyor, alkol tüketiyor ve hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız çok ciddi sağlık problemlerine karşı ilk adaylardan birisiniz demektir. Özellikle de beyin damarlarının tıkanmasıyla meydana gelen pıhtı atmasında olduğu gibi risk gurubunun ilk sıralarında yer alıyorsunuz. Bu durumu değiştirmenin sanıldığından daha kolay olduğunu söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ali Rıza Cenal, pıhtı atmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi."

Pıhtı atması nedir?

Beyin damarlarının tıkanması ile yeteri miktarda kanın pompalanmaması, damarın beslendiği bölgede kanlanma yetersizliği ve buna bağlı olarak beyin fonksiyonlarının bozulması durumuna pıhtı atması denir.
Pıhtı atması oldukça ciddi bir hastalık olmakla birlikte erken teşhis edilmesiyle tedavi edilebilen bir sağlık problemidir. Ancak erken fark edilip zamanında müdahale edilmezse tıkandığı bölgeye göre çeşitli sorunlara sebebiyet verir. Örneğin; konuşma ve görme bozuklukları, kol ve bacaklarda morluk ve kızarıklıklar gibi…

Hangi durumlarda pıhtı atar?

Omurilik hasarları,

Kanser,

Aşırı kilo,

Genetik yatkınlıklar,

Hamilelik,

Hormon ilaçları,

Doğum kontrol hapları,

Kalp ritim bozukluğu,

Uzun süre hareketsiz kalmaya neden olan büyük operasyonlar,

Büyük travmalar,

Bacak toplardamar pıhtısı rahatsızlığı geçirmek.

Pıhtı atmasının belirtileri nelerdir?

Görme kayıpları,

Bilinç eksikliği,

Baş dönmesi,

Şiddetli baş ağrısı,

Göğüs sıkışması,

Vücudun belli alanlarında felç,

Kalp ritim bozukluğu,

Ani bayılmalar pıhtı atmasının en yaygın belirtileridir.

Pıhtı riski en çok kimlerde görülür?

Pıhtı riskini arttıran birçok unsur söz konusudur. Bunların başında sigara ve alkol tüketenler gelmektedir. Aynı zamanda yanlış beslenen kişiler risk grubunda yer almaktadır. Fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam tarzı da pıhtı atmasını tetikleyen unsurlardır. Yaşam tarzına bağlı risk faktörlerinin yanı sıra;

Erkek olmak,

60 yaşın üstünde olmak,

Ailede hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet gibi hastaların olması,

Önceden inme geçirmek gibi nedenler pıhtı atmasına zemin hazırlayabilir.

Pıhtı atması nasıl tedavi edilir?

Pıhtı atmasının tedavisi, bu durumun ortaya çıkmasını engellemek üzeredir. Şöyle ki, risk faktöründe yer alan kişilerin düzenli kontrollerinin yapılması gerekir. Birincil hastalığın tanınarak koruyucu tedaviler ile damarların tıkayıcı hastalığı büyük ölçüde engellenir. Eğer hastada pıhtı atması meydana gelirse daha ilk saatlerde müdahale çok önemlidir. Girişimsel müdahaleler yapılarak beyin dokusuna zarar vermeden hastalık durdurulabilir.

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