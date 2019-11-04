Obezite Ameliyatlarından Sonra Estetik Ameliyatlar Ne Zaman Yapılmalı?

Obezite hastalarının mide ameliyatlarıyla başlayan zorlu sürecinin; genel cerrah, plastik cerrah, diyetisyen, spor hocası, yaşam koçu ve psikiyatrdan oluşan bir ekiple yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr Evrim Uçkunkaya, obezite ameliyatları sonrasında yapılan estetik operasyonları ve süreci anlattı.

Mide ameliyatlarının ardından, verilen ağır kiloların etkisiyle sarkma ve gevşeme problemleriyle savaş başlar. Bu savaşta estetik müdahalenin zamanından önce yapılması, en büyük hatadır. Germe ameliyatından sonra kilo verilmeye devam edilirse, vücut bunu 8 kiloya kadar tolere eder ama sonra sarkmalar başlar ve ameliyat boşuna yapılmış olur. Tekrar başa dönülür.

6 ay aynı kilo korunmalı

Mide ameliyatlarından sonra hastanın kalp, tansiyon, şeker ve tiroid değerleri, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının normale dönmesi için belli bir sürenin gerekiyor. 360 derece tüm vücut germe ameliyatlarının zorlu kilo verme dönemini tamamlamış, hedeflenen kiloyu en az 6 ay boyunca koruyan kişilere uygulanması doğrudur.

Hastalar mide ameliyatlarından sonra hızlıca vücutlarının toparlanmasını istedikleri için sabırsız davranabiliyorlar. Gerekli şartların oluşması için mide ameliyatlarından sonra 1-1.5 yıl beklenmeli! Operasyon için kişinin uygun vücut kitle indeksine ulaşıp ulaşmadığı ve metabolik durumu değerlendirilmeli.

Psikolojik çıkmaza düşmeyin!

Ağırlıklı karın, kol, meme, uyluk, sırt ve kalça bölgelerinde görülen sarkmalara yönelik yaptığımız ameliyatlar, uygun koşullarda ve zamanda yapılmazsa hastalar daha büyük çıkmaza girebilir! Ameliyatlar için acele edilmemesi kadar hastanın psikoloji göz önünde bulundurularak geç kalınmaması da önemlidir.

Operasyonlar, vücudun ihtiyacına göre belirlenmeli

Cilt derisi ve dokular elastikiyetini kaybeder. Buna bağlı olarak sarkmış derinin pantolona sığmaması, karın bölgesinin, sırtın iç çamaşırlarından çıkması gibi estetik kusurlar oluşur. Bu gibi sorunları, 360 derece vücut germe operasyonlarıyla ortadan kaldırabiliyoruz. Bu işlemler yüz, karın, kol, sırt, bacak, uyluk germe, göğüs dikleştirme, basen ve popo kaldırma ameliyatlarını kapsıyor. Operasyonlar vücudun ihtiyacına göre belirleniyor.

Daha diri, sıkı ve genç bir görünüm

Vücudun farklı bölgelerine aynı anda müdahalede bulunmayı olanaklı kılan 360 derece vücut germe operasyonlarının kombine tedavilerle de uygulanabilir. Ameliyatlar sonrasında karın, popo, bel, genital bölge, bacak içleri ve üst bacak yanları gibi bölgelerin dokusu daha diri, sıkı ve genç görünebilir.

Sarkma ve gevşeme problemleri, verilen kiloya ve yaşa göre farklılık gösterir

Mide ameliyatları sonrasında oluşan sarkma ve gevşemeleri, 360 derece vücut germe operasyonları ile ortadan kaldırılabiliyoruz. Ancak, obezite ameliyatları ile vücudun sadece karın bölgesinde 3-4 yerde minik yara izleri oluşurken, germe ameliyatlarındaki izler oldukça büyük olabiliyor. Yara izleri bir sene sonunda solsa bile hastalar hayatları boyunca sarkmaların derecesine göre yara izleriyle yaşamak zorunda kalabiliyor. Obezite ameliyatı sonrası bir günlük hastane bakımı yeterli olurken tüm vücut germe ameliyatlarında bu süre 3-5 gün arasında değişiyor. Obezite ameliyatı sonrasında hastalar rahat kıyafetler giyebilirken, germe işlemlerinden sonra yaklaşık 4 hafta korse giymek zorundalar.

Obezite Tedavisi Sonrası Uygulanan Vücut Şekillendirme Operasyonları Nelerdir ?