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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Obezite Ameliyatlarından Sonra Estetik Ameliyatlar Ne Zaman Yapılmalı?

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Obezite Ameliyatlarından Sonra Estetik Ameliyatlar Ne Zaman Yapılmalı?

"Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın tetiklediği obezite tedavisi için başvurulan mide ameliyatları, sorunun giderilmesinde başarılı sonuçlar verse de asıl sorun daha sonra başlıyor. Ameliyatların ardından verilen aşırı kilolar, vücutta deri sarkmaları ve çeşitli deformasyonlara neden olabiliyor. Buna bağlı olarak vücudun yüz, meme, kol, bacak, kalça ve kasık gibi hemen her bölümünde göze hiç de hoş gelmeyen deri sarkmaları ve gevşeklikler oluşabiliyor. "

Obezite hastalarının mide ameliyatlarıyla başlayan zorlu sürecinin; genel cerrah, plastik cerrah, diyetisyen, spor hocası, yaşam koçu ve psikiyatrdan oluşan bir ekiple yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr Evrim Uçkunkaya, obezite ameliyatları sonrasında yapılan estetik operasyonları ve süreci anlattı.

Mide ameliyatlarının ardından, verilen ağır kiloların etkisiyle sarkma ve gevşeme problemleriyle savaş başlar. Bu savaşta estetik müdahalenin zamanından önce yapılması, en büyük hatadır. Germe ameliyatından sonra kilo verilmeye devam edilirse, vücut bunu 8 kiloya kadar tolere eder ama sonra sarkmalar başlar ve ameliyat boşuna yapılmış olur. Tekrar başa dönülür.

6 ay aynı kilo korunmalı

Mide ameliyatlarından sonra hastanın kalp, tansiyon, şeker ve tiroid değerleri, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının normale dönmesi için belli bir sürenin gerekiyor. 360 derece tüm vücut germe ameliyatlarının zorlu kilo verme dönemini tamamlamış, hedeflenen kiloyu en az 6 ay boyunca koruyan kişilere uygulanması doğrudur.

Hastalar mide ameliyatlarından sonra hızlıca vücutlarının toparlanmasını istedikleri için sabırsız davranabiliyorlar. Gerekli şartların oluşması için mide ameliyatlarından sonra 1-1.5 yıl beklenmeli! Operasyon için kişinin uygun vücut kitle indeksine ulaşıp ulaşmadığı ve metabolik durumu değerlendirilmeli.

Psikolojik çıkmaza düşmeyin!

Ağırlıklı karın, kol, meme, uyluk, sırt ve kalça bölgelerinde görülen sarkmalara yönelik yaptığımız ameliyatlar, uygun koşullarda ve zamanda yapılmazsa hastalar daha büyük çıkmaza girebilir! Ameliyatlar için acele edilmemesi kadar hastanın psikoloji göz önünde bulundurularak geç kalınmaması da önemlidir.

Operasyonlar, vücudun ihtiyacına göre belirlenmeli

Cilt derisi ve dokular elastikiyetini kaybeder. Buna bağlı olarak sarkmış derinin pantolona sığmaması, karın bölgesinin, sırtın iç çamaşırlarından çıkması gibi estetik kusurlar oluşur. Bu gibi sorunları, 360 derece vücut germe operasyonlarıyla ortadan kaldırabiliyoruz. Bu işlemler yüz, karın, kol, sırt, bacak, uyluk germe, göğüs dikleştirme, basen ve popo kaldırma ameliyatlarını kapsıyor. Operasyonlar vücudun ihtiyacına göre belirleniyor.

Daha diri, sıkı ve genç bir görünüm

Vücudun farklı bölgelerine aynı anda müdahalede bulunmayı olanaklı kılan 360 derece vücut germe operasyonlarının kombine tedavilerle de uygulanabilir. Ameliyatlar sonrasında karın, popo, bel, genital bölge, bacak içleri ve üst bacak yanları gibi bölgelerin dokusu daha diri, sıkı ve genç görünebilir.

Sarkma ve gevşeme problemleri, verilen kiloya ve yaşa göre farklılık gösterir

Mide ameliyatları sonrasında oluşan sarkma ve gevşemeleri, 360 derece vücut germe operasyonları ile ortadan kaldırılabiliyoruz. Ancak, obezite ameliyatları ile vücudun sadece karın bölgesinde 3-4 yerde minik yara izleri oluşurken, germe ameliyatlarındaki izler oldukça büyük olabiliyor. Yara izleri bir sene sonunda solsa bile hastalar hayatları boyunca sarkmaların derecesine göre yara izleriyle yaşamak zorunda kalabiliyor. Obezite ameliyatı sonrası bir günlük hastane bakımı yeterli olurken tüm vücut germe ameliyatlarında bu süre 3-5 gün arasında değişiyor. Obezite ameliyatı sonrasında hastalar rahat kıyafetler giyebilirken, germe işlemlerinden sonra yaklaşık 4 hafta korse giymek zorundalar.

Obezite Tedavisi Sonrası Uygulanan Vücut Şekillendirme Operasyonları Nelerdir?

  • 360 derece Vücut Germe
  • Abdominoplasti Karın Germe
  • Popo Germe
  • Mamoplasti Göğüs Dikleştirilmesi
  • Jinekomasti
  • Üst Kol Germe
  • Üst Bacak Germe
  • Alt Beden Germe
  • Yüz Gençleştirme
  • Genital Germe
  • Sırt Germe

 

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