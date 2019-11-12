O Ses Türkiye Yeni Sezon Çekimlerinde Siz de Yerinizi Alın!
"Türkiye’nin sevilen programlarından biri olan O Ses Türkiye’nin koltuğunda birbirinden değerli sanatçılar bulunuyor. Şarkıları ve programlarıyla gönüllerde taht kuran Seda Sayan, popüler şarkılarıyla gençlerin hayranlığını kazanan Murat Boz, sesiyle ve hareketli şarkılarıyla izleyiciyi büyüleyen Hadise ve Beyaz Şov programıyla bize kendini sevdiren Beyazıt Öztürk jüri koltuğunda oturuyor."
Yarışmaları ve müziği seviyorsanız bu programın bir parçası olabilir, yarışmacılara alkışlarınızla destek olabilirsiniz. Jüri üyeleri ve yarışmacılarla birlikte O Ses Türkiye programındaki bütün heyecanı siz de hissedebilir, televizyonda izlediğiniz programı canlı canlı izlemenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Bunun için buradaki linki tıklamanız yeterli!
Sahnede yarışmacıları kendi takımına alabilmek için sergilenen üstün mücadele ve şampiyonluk için hiç bitmeyen rekabet gösteren jüri üyeleri ile şarkılarıyla jüriyi etkilemeye çalışan yarışmacılar her programa eğlence katıyor.
Sahnelere ve seslere yön veren efsane program O Ses Türkiye’yi ise sahnede izlemek bir ayrıcalık oluyor. Canlı performanslara yakından tanık olmak isteyenler yeni sezon çekimleri için bu linki inceleyebilir.
Son programda O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Yasemin Çetin, Bir Gülü Sevdim şarkısını seslendirdi. Yasemin Çetin, performansıyla Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı. Diğer bir yarışmacı Burak Eğrikavuk, Ex Aşkım şarkısını seslendirdi. Burak Eğrikavuk, performansıyla Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Hadise'yi etkilemeyi başardı. Yarışmacı Maral Büşra Nur Doğan ise Şebnem Ferah’ın “Yalnız” parçasını kendine has yorumuyla, bütün jüriyi büyüledi. 12. bölümde sahneye çıkan Burak Şenyüz 8 sene önce de programa katılmıştı ve yeni görüntüsüyle jüriyi hayli şaşırttı. Burak Şenyüz, programda Sözlerimi Geri Alamam şarkısını seslendirdi. Burak Şenyüz, performansıyla Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'dan tam not aldı.
Siz de O Ses Türkiye’nin heyecanına stüdyodan ortak olmak istiyorsanız bu linke tıklayabilirsiniz.