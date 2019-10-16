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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Evlilik

Evliliklerde Aile Dengesi Nasıl Kurulmalı?

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Evliliklerde Aile Dengesi Nasıl Kurulmalı?

"Toplumun temel taşı aile birliğinin sağlanmasında çiftler arasındaki bağın önemli olduğuna dikkat çeken psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, en büyük sorunun çiftlerin anne ve babasıyla ilişkisinde koyamadığı mesafe olduğunu belirtti, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. "

İleri yaşta en büyük zorluk yalnızlıktır 

Evlilik insanın psikolojik doğasının gereğidir, hiç kimse tek başına mutlu olamaz. Kadının erkeğe, erkeğin kadına hem fizyolojik hem de psikolojik olarak ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç, evlilikte psikolojik çekim ve gereklilik oluşturur. İnsanlar evlenmeseler bile, birlikte yaşama ihtiyacı hisseder, yaşları ilerlediğinde evliliğin psikolojik doğa gereği olduğunu daha iyi anlarlar. Çünkü ileri yaşta en büyük zorluk yalnızlıktır.

Erkek evlendiğinde annesini uzaktan sevmeye başarmalıdır

Bazı kimseler, anne ve babalarına o derece bağımlı olurlar ki; eşleri kendilerini ikinci planda hisseder. Halbuki anne - babanın konumuyla eşin konumu farklıdır, bunlar birbirinin alternatifi değildir. İnsan, aynı anda iki tarafı da sevebilir, tarafların hukukunu koruyup bu dengeyi kurarak ideal olanı başarabilir. Anneden kopmak, anneyi terk etmek ya da onu sevmemek değildir. Bir erkek evlendiği zaman annesini uzaktan sevmeyi başarmalıdır. Sevgi yatırımını annesinden alıp yeni alanlara yöneltmelidir. Yoksa karşı cinsle pek çok sorun yaşar. 

Erkek ile annesi arasındaki ilişki dengeli olmalı

Kadınlar, "Sevgi deyince eşim sadece annesini hatırlıyor. Annesi söz konusu olduğunda, evde akan sular duruyor. Kendimi eşya gibi hissediyorum" diyor. Böyle bir erkekle yaşamak, kadın için tam bir felakettir ve çok zor bir duygudur. Erkek anneden kopmamalı, sevgi ve saygısını devam ettirmeli fakat uzaktan sevmelidir. Annesiyle eşinin yeri ve konumunu, yani bu ayrımı çok iyi yapmalıdır.

Bu denge evlenmeden önce öğretilmeli

Bir erkeğe bu duygularını nasıl düzene sokacağı öğretilmeli, bir genç kız da böyle bir erkekle karşılaştığı zaman ne yapacağını öğrenmiş olmalıdır. Burada doğru olan, evlendikten ve anne babasının ruhsal ve fiziksel ihtiyacını karşıladıktan sonra onları uzaktan sevmektir. Çünkü evlilikle birlikte kadın ve erkek birbirlerini tamamlamışlardır.

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