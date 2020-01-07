Nobel Ödüllü Roman, İstanbul ve Ankara’da Tiyatro Sahnelerinde!

17 Ocak’ta İstanbul Profilo Kültür Merkezi, 18 Ocak’ta Mall of İstanbul’da sahnelenecek Sineklerin Tanrısı oyununa indirimli bilet satın almak için bu linki; 26 Ocak'ta Ankara Şinasi Sahnesi, 27 Ocak'ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde sahnelenecek oyunlar içinse bu linki tıklayabilirsiniz.

“Sineklerin Tanrısı”, günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getiriyor.

Bu bir ilandır.

Sir William Golding'in yazdığı ve Nigel Williams'ın tiyatroya uyarladığı “Sineklerin Tanrısı”nı Türkçe'ye Gökçen Ekin çevirdi. Onur Atacan'ın yönettiği oyunda karakterleri; Berkay Habib, Berk Sunar, Hilmi Turan, Ferhat Susan, İbrahim Türksever, Burak Şeker, Yusuf Sıkar, Serkan Şanlıtürk, Binali Keskin, Batuhan Sakal canlandırıyor.

17 Ocak’ta İstanbul Profilo Kültür Merkezi, 18 Ocak’ta Mall of İstanbul’da sahnelenecek Sineklerin Tanrısı oyununa indirimli bilet satın almak için bu linki; 26 Ocak'ta Ankara Şinasi Sahnesi, 27 Ocak'ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde sahnelenecek oyunlar içinse bu linki tıklayabilirsiniz.

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