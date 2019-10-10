NIVEA'dan yeni Hyaluron Cellular Filler Şekillendirici Gece ve Gündüz Kremleri
"Kadınların daha genç görünmesini desteklemek için bilimsel araştırmalarla geliştirilen, NIVEA’nın en büyük yaşlanma karşıtı ürün serisine NIVEA Hyaluron Cellular Filler Şekillendirici Gece ve Gündüz Kremleri eklendi."
NIVEA’nın Hyaluron Cellular Filler Şekillendirici ürün ailesi genişliyor. Kadınların daha genç görünmesini desteklemek için bilimsel araştırmalarla geliştirilen, NIVEA’nın en büyük yaşlanma karşıtı ürün serisine NIVEA Hyaluron Cellular Filler Şekillendirici Gece ve Gündüz Kremleri eklendi.
Yeni Hyaluron Cellular Filler Şekillendirici Gece ve Gündüz Kremleri, hücre aktifleştiren formülleriyle cildi kendi hyaluronik asit, kolajen ve elastinini üretmesi için destekliyor. Ciltle uyumlu formülüyle, ilk kullanımdan itibaren anında etki ederek sarkmaları ve derin kırışıklıkları azaltmaya yardımcı oluyor.
Cildi yukarı kaldırarak ve esnekliğini arttırarak daha genç bir görünüm sağlamaya destek oluyor. Serideki kremler, cilt sarkmalarına karşı 1 haftada gözle görülür derecede fark edilen bir sonuç sağlıyor.
Uzman Dermatolog Dr. Şenay Sarıtaş, “Yaş aldıkça elbisemiz ve koruyucu kalkanımız olan cildimizin kolajeni azalıyor elastikiyeti kayboluyor. Zamanla kırışıklıklar ve sarkmalar başlıyor. Yaşlanmanın önemli nedenlerinden biri ‘kolajen’ kaybı. Cildimizin yapıtaşı olan kolajen, derinin gerginliğini sağlayan bir özelliğe sahip.
Doğru ürünler kullanarak yaşlanma etkilerini geciktirmek mümkün. NIVEA’nın geliştirdiği Hyaluron Cellular Filler Şekillendirici seride yer alan yeni Gece ve Gündüz Kremleri, cildin nemini, gerginliğini ve esnekliğini geri kazanması için hyaluronik asit, kolajen ve elastini üretmesine destek oluyor” diye bilgi veriyor.
*Kaynak: Euromonitor International Limited; NIVEA ana marka, Vücut Bakım, Yüz Bakım ve El Bakım Kategorileri içinde; perakende ciro bazında, 2017; Türkiye: Temmuz 2018 - Temmuz 2019 yüz, el ve vücut bakım satış (değer) toplamı
**Cilt hücrelerinde test edilmiştir.