Nil Karaibrahimgil Zorlu'da
"Eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla Nil Karaibrahimgil, 18 Ekim Cuma günü Zorlu Center Meydan Katı Park alanında saat 19:30’da sevenleriyle buluşacak."
Kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarıyla ilham veren isimlerden Nil Karaibrahimgil, enerjik sahne performansı ile en sevilen şarkılarını bu kez Zorlu Center misafirleri için seslendirecek.
Zorlu Center’ın Açık Hava Etkinlikleri kapsamında sahne alacak olan ünlü müzisyen, sevenlerine hayallerle dolu rengarenk bir dünya sunacak. Zorlu Center misafirlerini kendi müzik dünyasında dünden bugüne bir yolculuğa çıkaracak.