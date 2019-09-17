Nikki Holk, Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEtkinlik Rehberi Nikki Holk, Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Nikki Holk, Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde
Etkinlik Rehberi

Nikki Holk, Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nikki Holk, Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde

"Akbank Sanat, 23-27 Eylül tarihleri arasında profesyonel dansçı, koreograf ve eğitmen Nikki Holk’u ağırlayacak.  "

 

Akbank Sanat’ta gerçekleşecek atölyelerde sanatçı tarafından yapılacak seçmeler ile genç dansçılar New York’ta burslu dans eğitimi fırsatını yakalayacak.

New York’un ünlü dans okullarından Peridance Sertifika Programı’nın direktörü olan Nikki Holk aynı zamanda Igal Perry direktörlüğündeki Peridance Çağdaş Dans Topluluğu’nun da prova direktörü. 

Sanatçı profesyonel kariyerine North Carolina School of the Arts ve sonrasında Kanada National Ballet Okulu’nda aldığı eğitimle Kanada Devlet Balesi topluluğunda başladı. New York’a taşındığı dönemlerde çağdaş dans çalışmalarına yönelerek Peridance Çağdaş Dans Toplulugu’nda Igal Perry ve Company RAu direktörü Korhan Başaran’la yakın çalışmalar sürdürmeye başladı.

Dünyanın birçok ülkesinde Jiri Kylian, William Forsythe, Enzo Celli, Bryan Arias, Sidra Bell, Robert Binet gibi çok değerli koreografların eserlerinde dans eden Holk; Company Rau, Vivo Ballet, The Chase Brock Experience, ve Kaimera Productions gibi isimlerle çalışmakta.

Nikki Holck, derslerinde geleneksel bale dağarcığına daha açık ve dinamik bir bakış acısıyla yaklaşıyor. Atölye, doğru beden yerleşimi, klasik teknik ve beden artikülasyonunu en doğru biçimde pratiğe dökmeyi amaçlıyor. Holck derslerinde katılımcıların beden koordinasyonu ve müzikal yorumlamalarını geliştirirken, dansçıların hareketin doğal akışını bulmalarını cesaretlendirecek çalışmalar gerçekleştiriyor.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Nikki Holk, Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde
Squat Yapmayan Kalmasın! Form Assist’ten Ödüllü Squat Challenge
Süreyya Operası 13. Defa Perdelerini Açıyor
İstanbul'un Mis Kokulu Festivali Floralfest Sona Erdi