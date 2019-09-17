Nikki Holk, Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde
"Akbank Sanat, 23-27 Eylül tarihleri arasında profesyonel dansçı, koreograf ve eğitmen Nikki Holk’u ağırlayacak. "
Akbank Sanat’ta gerçekleşecek atölyelerde sanatçı tarafından yapılacak seçmeler ile genç dansçılar New York’ta burslu dans eğitimi fırsatını yakalayacak.
New York’un ünlü dans okullarından Peridance Sertifika Programı’nın direktörü olan Nikki Holk aynı zamanda Igal Perry direktörlüğündeki Peridance Çağdaş Dans Topluluğu’nun da prova direktörü.
Sanatçı profesyonel kariyerine North Carolina School of the Arts ve sonrasında Kanada National Ballet Okulu’nda aldığı eğitimle Kanada Devlet Balesi topluluğunda başladı. New York’a taşındığı dönemlerde çağdaş dans çalışmalarına yönelerek Peridance Çağdaş Dans Toplulugu’nda Igal Perry ve Company RAu direktörü Korhan Başaran’la yakın çalışmalar sürdürmeye başladı.
Dünyanın birçok ülkesinde Jiri Kylian, William Forsythe, Enzo Celli, Bryan Arias, Sidra Bell, Robert Binet gibi çok değerli koreografların eserlerinde dans eden Holk; Company Rau, Vivo Ballet, The Chase Brock Experience, ve Kaimera Productions gibi isimlerle çalışmakta.
Nikki Holck, derslerinde geleneksel bale dağarcığına daha açık ve dinamik bir bakış acısıyla yaklaşıyor. Atölye, doğru beden yerleşimi, klasik teknik ve beden artikülasyonunu en doğru biçimde pratiğe dökmeyi amaçlıyor. Holck derslerinde katılımcıların beden koordinasyonu ve müzikal yorumlamalarını geliştirirken, dansçıların hareketin doğal akışını bulmalarını cesaretlendirecek çalışmalar gerçekleştiriyor.