Netoçka, Sezonu Kadıköy Tiyatro Şenliği ile Açıyor
"Yabancı Sahne, yeni sezonu Kadıköy Tiyatro Şenliği kapsamında 23 Ekim Çarşamba akşamı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahneleyeceği Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanı ‘Netoçka Nezvanova’ ile açacak. "
Kadıköy Tiyatroları Platformu tarafından düzenlenen ve bu yıl 4.’sü gerçekleşecek Kadıköy Tiyatro Şenliği, ‘Enis Fosforoğlu Anısına’ yapılacak. ‘Kadıköy’de Tiyatro Her Yerde Tiyatro’ ruhuyla hayata geçecek şenlikte 17 yetişkin, 5 çocuk oyunu, 8 atölye ve 5 seminere yer verilecek.
Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanından uyarlanan, Yabancı Sahne’nin ödüllü oyunu ‘Netoçka Nezvanova’ da şenlik kapsamında izleyicilerle buluşacak. Gülay Say ve Zafer Altun’un rol aldığı oyun, 23 Ekim Çarşamba akşamı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.