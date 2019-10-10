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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Neden Akdeniz Diyeti Yapmalıyız?

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Neden Akdeniz Diyeti Yapmalıyız?

"Uzmanlar, Akdeniz diyetinin faydalarını saymakla bitiremiyor. Dr. Atilla Bektaş ve Dr. Metin Özata‘, Akdeniz diyetinin hayatımızda neden olması gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi. "

Akdeniz havzasında yer alan ülkemizde, özellikle Ege ve Akdeniz kıyı şeridi Akdeniz tarzı beslenme için uygunluk taşımaktadır. Bu habitatta yetişen ürünlere rahat ulaşabilmemiz nedeni ile Akdeniz diyetini takip etmemiz, uygulamamız kolaydır. Ege mutfağı, Akdeniz diyetinin bileşenlerinin çoğunu içinde bulundurmakta, bize sağlıklı ve lezzetli seçenekler sunmaktadır.

Yüzlerce yıldan beri Akdeniz’de doğal uygulama alanı bulmuş olan Akdeniz diyeti masa başında oluşturulmuş bir 'formulasyon diyet' değildir.

Küreselleşme ne yazık ki bu coğrafyayı da etkilemektedir. Bugün Kuzey Akdeniz ülkelerinde Akdeniz diyeti yerine; şekerli/gazlı içeceklere,fazla miktarda doymuş yağ içeren hayvansal gıdalara, tatlılara, rafine unlu mamullere, tuzlu atıştırmalıklar ve işlenmiş gıdalar ile tekrar tekrar ısıtılıp servis edilen yiyeceklere geçiş görülmektedir. Bu tip ‘Batı tipi beslenme’ şekline geçiş, beraberinde obezite ve gıdalara bağlı kronik hastalıklarda artışa (kalp-damar, diyabet, nörolojik hastalıklar vb) neden olmaktadır.

Akdeniz diyeti nedir?

Akdeniz diyeti konsepti ailece ve arkadaşlarla oturulan yemek masaları, düzenli spor aktivitelerini de kapsayan; sosyalleşmede rol oynayan bir diyettir. Akdeniz diyeti aynı zamanda çevrecidir. Taze meyve sebze kullanıldığı için paket, kutu konserve, plastik gibi ambalaj malzemeleri ile çevreyi kirletmez.

Neden Akdeniz Diyeti Yapmalıyız

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA raporuna göre, dünyadaki 10 ölüm nedeninin 6'sında gıda, beslenme ve yaşam tarzı önemli rol oynamaktadır.

Yapılan bilimsel çalışmalar, Akdeniz Diyeti’nin kişide sağlıklı olma halini artırdığını, özellikle fazla kilo, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı gibi kalp-damar hastalığına neden olan risk faktörlerini ile birçok kanser türleri ve bu hastalıklara bağlı ölümleri azalttığını göstermektedir.

Geleneksel Akdeniz diyetinde neler var?

*Her gün meyve, sebze, tam tahıl, bakliyat, sert kabuklu kuruyemiş, zeytin ve zeytinyağı.

*Haftada 2 ila 4 kez süt ve süt ürünleri (bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar, gebeler, yaşlılar süt ve süt ürünlerini her gün tüketmelidir.)

*Balık ve deniz ürünleri (karides, istiridye vb), beyaz et, yumurta.

*Haftada 1 az miktarda kırmızı et.

*Çok az miktarda tatlı.

*Ölçülü miktarda kırmızı şarap tüketimine izin verilmektedir. Dileyen bunun yerine siyah üzüm, yiyerek de bu faydayı sağlayabilir.

Akdeniz beslenme tarzı epigenetik mekanizmalar yolu ile genlerimizin sağlıklı olmasını sağlayarak; kronik hastalıklara ve kansere yakalanmamızı önlemektedir.

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