NARS'tan 25. Yıla Özel Koleksiyon
"Geleneksel güzellik algısını kıran NARS, 25. yılını 72 renk seçeneği sunan yeni ruj koleksiyonuyla kutladı. "
NARS markasının kurucusu ve Kreatif Direktörü François Nars’a saygı niteliğinde olan 25. yıl özel ruj koleksiyonu davetlilere tanıtıldı.
Ulus 29’da gerçekleştirilen davete aralarında Yasemin Özilhan, Deren Talu, Aslışah Alkoçlar, Aslıhan Doğan Turan, Ayşe Hatun Önal, Ayşe Kucuroğlu, Elif Eren, Ceylan Çapa, Dilan Çıtak Tatlıses, Jessica May, Itır Esen, Emina Jahovic, Emel Yıldırım, Hande Acar, Öykü Baştaş, Müjde Uzman, Tara Devires, Pınar Sabancı, Aslı Şen, Dila Tarkan, Bestemsu Özdemir olduğu cemiyet, moda ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.
NARS 25. yıl özel ruj koleksiyonu; mat, saten ve parlak bitişli, yüksek pigmentli yeni rujlarla tek sürüşte güçlü renkler sunuyor. Hafif yapısı ile tüm bitişlerde hatta koyu renklerde bile uzun süreli pürüzsüz bir his sağlıyor. Çarkıfelek meyvesi çekirdeği yağı içeren formülü ile dudakları canlandırırken Moringa meyvesi çekirdeği yağı ile renk kalitesini arttırıyor ve koruyor. NARS 25. yıl ruj koleksiyonundaki bütün renkler, özel yumuşak dokulu siyah mat ambalaj ve beyaz NARS logosu taşıyor.