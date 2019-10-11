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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Mutsuzluğun İlacı ‘An’da Kalmak ve Şükretmek

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Mutsuzluğun İlacı ‘An’da Kalmak ve Şükretmek

"Mutlu olmak, mutlu hissetmek ve mutlu bir ruh hali herkesin sahip olmayı ve sürdürülebilir olmasını istediği bir durum. Mutlu olmak için milyonlarca sebebe ve duruma sahipken nasıl oluyor da birçok kişi kendisini mutsuz hissediyor? Oyuncu ve Yaşam Koçu Seçkin Zenginler ile Enerji Terapisti Zehra Köse, mutsuzluk sebeplerini ve bu durumun nasıl aşılacağını anlattı."

Geçmişe özlem mutsuzluk yaratıyor

Çoğunlukla geçmişe dayalı bir özlem ile içinde bulunulan durumun kabul edilemiyor ve mutsuzluk duygusuna takılı kalınıyor. İnsanların, yaşadıkları sosyal, ekonomik ve sağlıkla ilgili sorunlardan dolayı zaman zaman mutsuz hissetmeleri normaldir. Fakat burada vurgulamaya çalıştığımız; böyle makul nedenler olmaksızın insanların kendini mutsuz ve tatminsiz hissetmesi sorunudur.

Tatminsiz ve yetersiz hissetme hali

Mutsuzluk temelde, kendimizi, içinde bulunduğumuz durumlarda ‘tatminsiz ve yetersiz’ hissetme halidir. Gerçekten böyle mi? Hayatımızda bizi mutlu edecek hiç mi bir şeyler olmuyor? Oluyor da biz mi günlük koşuşturma telaşı içinde farkına varamıyoruz? Yoksa gerçekten mutlu olmak istemiyor ve mutsuzluk gölgesi altında, şikâyet etmeyi, dedikodu yapmayı ve acıdan beslenmeyi bir alışkanlık haline mi getiriyoruz? Mutluluğu içimizde aramak ve sahip olduklarımızın farkına varmak yerine, dışarıda mı arıyoruz? Yoksa bize geçici hazlar veren alışkanlıklar ya da antidepresanlarla mı oyalanıyoruz? Bunun gibi soruları kendimize sorarak, mutsuzluğumuzun nedenlerinin az da olsa farkına varabiliriz.

Mutsuz hissetmemizin bir ya da birden fazla sebebi olabiyor. Bu sebepleri de şöyle sıralayabiliriz:

1) Fiziksel bir hastalık yaşıyorsak, hastalık süreci

2) Kendimize vakit ayıramamak, yoğun çalışma temposu

3) Zamanımızı iyi yönetememek ve sürekli ertelenen işler

4) Plansız ve rastgele yaşamak, plansızlık kaynaklı tembellik

5) ‘Hayır’ diyememek

6) Kendimizi yeterince sevmemek ve değer vermemek

7) İlişkilerimizde yaşadığımız güvensizlik sorunları

Mutsuzluğun İlacı ‘An’da Kalmak ve Şükretmek

8) Beklenti ve hayallerimizin çokluğu, mevcut durumdan hoşnut olmama

9) Hayattan ne beklediğimizi bilmemek, hedefsizlik

10) Mutluluğu bir hedef olarak görmek ve peşinden koşmak

11) Kişi veya durumların bizi mutlu etmesini beklemek

12) Geçmişe takılı kalmak, gelecek için kaygılı olmak

13) Mutluluğu başarı ve zenginlik vb durumlar ile ilişkilendirmek

14) Mükemmeliyetçilik ve kontrol ihtiyacı

15) Mutsuzluk duygusundan kaçmak ve mutluymuş gibi görünmek

‘An’da kalmalı ve şükretmeliyiz

Sorunun kaynağının belirlenmesinin ardından ‘Bu duyguyla nasıl baş edebilirim?’ sorusunun cevabını bulmalıyız. Mutlu olmak için yapmanız gerekenler;

*Her gün o günü nasıl yaşamak istiyorsak, detaylı bir şekilde niyet etmek

*Kendimize günlük, aylık veya yıllık hedefler koymak

*‘An’da kalabilmek, yaptığımız her ne ise tadını çıkarabilmek

*Bizi mutlu eden şeyleri sık sık yapmak

*Rutinden çıkmak ve yeni şeyler denemek

*Ertelediğimiz işlerin en kolayından başlamak

*Bizi mutsuz eden kişi veya durumları hayatımızdan çıkarmak

*Şikâyet etmeyi bırakıp, en ufak şey için bile şükür/teşekkür etmek

*Geçmiş başarılarımızı hatırlamak ve kendimizi motive etmek

*Tek başına doğada, deniz kenarında vakit geçirmek, yoga veya meditasyon yapmak

*İçimizdeki mutsuz çocuklar ile temasa geçmek

*İçinde bulunduğumuz durumu her hali ile kabul etmek

Mutsuzluğun İlacı ‘An’da Kalmak ve Şükretmek

*Dengeli beslenmek ve uyku düzenine dikkat etmek, egzersiz yapmak

*Egomuzun farkına varmak ve dengede kalmasını sağlamak

*Bizi aşağıya çeken duygu durumlarının farkına varmak

*Enerjisi yüksek ve mutlu insanlar ile vakit geçirmek

*Geleceğe dair hayaller kurmak ve bir yerden başlamak

*Evcil hayvanlar ve çocuklar ile vakit geçirmek

*İlişkilerimizde ön yargıdan kurtulup, anlamaya çalışmak

*Kimden ne istiyorsak net bir şekilde ifade edebilmek

*Karşılık beklemeden bir kişiye ya da bir duruma katkıda bulunmak

Uzmandan destek alınmalı

Mutsuzluk bir hastalık değil, enerjimizin azaldığını bize gösteren geçici bir ruh halidir. Bu noktada, kendimize sık sık sormamız gereken soru şu olmalı: ‘Şu an ne olsa beni mutlu ederdi?’. Olmasını istediğimiz her ne ise onunla ilgili bir yol haritası çizip harekete geçmek bize çok iyi gelecektir. Eğer bir cevabımız yok ise, yaşadığımız aslında sebepsiz bir mutsuzluktur. Son dönemlerde hayata karşı duyduğumuz ilgi biraz azalmış veya enerjimiz düşmüş olabilir. Durumun farkına varıp bunu fırsata çevirmek yine bizim elimizde. Ancak öncelikle bizi bu duyguya sokan nedenleri gözden geçirmemiz hatta bir kalem ile kâğıda dökerek yüzleşmemiz gerekir.

Bazen geçmişte yaşanan travmalar bir sebepten gün yüzüne çıkıyor ve bizi enerjisel olarak aşağıya çekebiliyor. Eğer bu durum çok sık yaşanıyorsa ve kişi kendi başına bu durumla baş edemiyorsa, bilinçaltı kayıtlarına bakılması ve gerekirse bir uzmandan destek alınması gerekiyor.

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