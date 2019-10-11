Mutsuzluğun İlacı ‘An’da Kalmak ve Şükretmek

Geçmişe özlem mutsuzluk yaratıyor

Çoğunlukla geçmişe dayalı bir özlem ile içinde bulunulan durumun kabul edilemiyor ve mutsuzluk duygusuna takılı kalınıyor. İnsanların, yaşadıkları sosyal, ekonomik ve sağlıkla ilgili sorunlardan dolayı zaman zaman mutsuz hissetmeleri normaldir. Fakat burada vurgulamaya çalıştığımız; böyle makul nedenler olmaksızın insanların kendini mutsuz ve tatminsiz hissetmesi sorunudur.

Tatminsiz ve yetersiz hissetme hali

Mutsuzluk temelde, kendimizi, içinde bulunduğumuz durumlarda ‘tatminsiz ve yetersiz’ hissetme halidir. Gerçekten böyle mi? Hayatımızda bizi mutlu edecek hiç mi bir şeyler olmuyor? Oluyor da biz mi günlük koşuşturma telaşı içinde farkına varamıyoruz? Yoksa gerçekten mutlu olmak istemiyor ve mutsuzluk gölgesi altında, şikâyet etmeyi, dedikodu yapmayı ve acıdan beslenmeyi bir alışkanlık haline mi getiriyoruz? Mutluluğu içimizde aramak ve sahip olduklarımızın farkına varmak yerine, dışarıda mı arıyoruz? Yoksa bize geçici hazlar veren alışkanlıklar ya da antidepresanlarla mı oyalanıyoruz? Bunun gibi soruları kendimize sorarak, mutsuzluğumuzun nedenlerinin az da olsa farkına varabiliriz.

Mutsuz hissetmemizin bir ya da birden fazla sebebi olabiyor. Bu sebepleri de şöyle sıralayabiliriz:

1) Fiziksel bir hastalık yaşıyorsak, hastalık süreci

2) Kendimize vakit ayıramamak, yoğun çalışma temposu

3) Zamanımızı iyi yönetememek ve sürekli ertelenen işler

4) Plansız ve rastgele yaşamak, plansızlık kaynaklı tembellik

5) ‘Hayır’ diyememek

6) Kendimizi yeterince sevmemek ve değer vermemek

7) İlişkilerimizde yaşadığımız güvensizlik sorunları

8) Beklenti ve hayallerimizin çokluğu, mevcut durumdan hoşnut olmama

9) Hayattan ne beklediğimizi bilmemek, hedefsizlik

10) Mutluluğu bir hedef olarak görmek ve peşinden koşmak

11) Kişi veya durumların bizi mutlu etmesini beklemek

12) Geçmişe takılı kalmak, gelecek için kaygılı olmak

13) Mutluluğu başarı ve zenginlik vb durumlar ile ilişkilendirmek

14) Mükemmeliyetçilik ve kontrol ihtiyacı

15) Mutsuzluk duygusundan kaçmak ve mutluymuş gibi görünmek

‘An’da kalmalı ve şükretmeliyiz

Sorunun kaynağının belirlenmesinin ardından ‘Bu duyguyla nasıl baş edebilirim?’ sorusunun cevabını bulmalıyız. Mutlu olmak için yapmanız gerekenler;

*Her gün o günü nasıl yaşamak istiyorsak, detaylı bir şekilde niyet etmek

*Kendimize günlük, aylık veya yıllık hedefler koymak

*‘An’da kalabilmek, yaptığımız her ne ise tadını çıkarabilmek

*Bizi mutlu eden şeyleri sık sık yapmak

*Rutinden çıkmak ve yeni şeyler denemek

*Ertelediğimiz işlerin en kolayından başlamak

*Bizi mutsuz eden kişi veya durumları hayatımızdan çıkarmak

*Şikâyet etmeyi bırakıp, en ufak şey için bile şükür/teşekkür etmek

*Geçmiş başarılarımızı hatırlamak ve kendimizi motive etmek

*Tek başına doğada, deniz kenarında vakit geçirmek, yoga veya meditasyon yapmak

*İçimizdeki mutsuz çocuklar ile temasa geçmek

*İçinde bulunduğumuz durumu her hali ile kabul etmek

*Dengeli beslenmek ve uyku düzenine dikkat etmek, egzersiz yapmak

*Egomuzun farkına varmak ve dengede kalmasını sağlamak

*Bizi aşağıya çeken duygu durumlarının farkına varmak

*Enerjisi yüksek ve mutlu insanlar ile vakit geçirmek

*Geleceğe dair hayaller kurmak ve bir yerden başlamak

*Evcil hayvanlar ve çocuklar ile vakit geçirmek

*İlişkilerimizde ön yargıdan kurtulup, anlamaya çalışmak

*Kimden ne istiyorsak net bir şekilde ifade edebilmek

*Karşılık beklemeden bir kişiye ya da bir duruma katkıda bulunmak

Uzmandan destek alınmalı

Mutsuzluk bir hastalık değil, enerjimizin azaldığını bize gösteren geçici bir ruh halidir. Bu noktada, kendimize sık sık sormamız gereken soru şu olmalı: ‘Şu an ne olsa beni mutlu ederdi?’. Olmasını istediğimiz her ne ise onunla ilgili bir yol haritası çizip harekete geçmek bize çok iyi gelecektir. Eğer bir cevabımız yok ise, yaşadığımız aslında sebepsiz bir mutsuzluktur. Son dönemlerde hayata karşı duyduğumuz ilgi biraz azalmış veya enerjimiz düşmüş olabilir. Durumun farkına varıp bunu fırsata çevirmek yine bizim elimizde. Ancak öncelikle bizi bu duyguya sokan nedenleri gözden geçirmemiz hatta bir kalem ile kâğıda dökerek yüzleşmemiz gerekir.

Bazen geçmişte yaşanan travmalar bir sebepten gün yüzüne çıkıyor ve bizi enerjisel olarak aşağıya çekebiliyor. Eğer bu durum çok sık yaşanıyorsa ve kişi kendi başına bu durumla baş edemiyorsa, bilinçaltı kayıtlarına bakılması ve gerekirse bir uzmandan destek alınması gerekiyor.