Mutluluk İçte Başlar: Kendinizi Sevmenin Yolları

Sakın kıyas yapmayın

Günümüz dünyası daha güzel, daha zayıf, daha zengin, daha genç, daha yakışıklı, daha kariyer sahibi olmanın pompalandığı bir çağ ve bu çok acımasızca. Sosyal medyanın da etkisi ile herkes birbirinin hayatını yakında izliyor ve hep daha iyisi olabilmek için uğraşıyor.

Tüm bunlar karşılaştırma yapma hissini körüklüyor, farkında bile olmadan kendimizi diğer insanlarla kıyaslarken buluyoruz. Buna karşı koymak çok zor, haklısınız. Ancak bu durumu aşmak yine sizin elinizde.

Uzmanlar, mutsuzluğun en önemli sebeplerinden birinin kendimizi başkaları ile kıyaslamak olduğunu söylüyor.

Sahip olduklarınıza odaklanın

Bu madde, yukarıdaki ile beraber ilerliyor. Zaman hızla akıp geçiyor. Başkalarının hayatına özenerek geçirdiğiniz ve kendinizi mutsuz ettiğiniz günler bir daha geri gelmeyecek. bir an önce sahip olduğunuz güzelliklerin farkına varın ve şükretmeyi öğrenin.

Başkalarının hayatlarından ilham almak başka, kıyas yapıp kıskanmak ise bambaşka. Burada amaç; komşunun bahçesinin ne kadar güzel olduğu değil, kendi bahçendeki güzellikleri farkına varmak, nasıl daha iyi hale getirebileceğini keşfetmek ve işe koyulmak.

Ne istediğinizin farkına varın

Ne istediğini bilmemek mutsuz olmanın bir diğer önemli sebeplerinden. Hayata dair ne istediğinizi bulun ve bunun için harekete geçin.

Geçmiş geçmişte kalsın

Geçmişi değiştirmek mümkün değil. Bununla beraber geçmişte yaşananları inkar etmek, görmezden gelmek ve ders almamak da hiçbir işe yaramaz.

Yapmanız gereken şey geçmişinizde iyi kötü ne yaşadıysanız onları kabul etmek. Yolunuza devam ederken, geçmiş peşinizden bir karanlık gibi gelmemeli, size önemli dersler veren tecrübeler olarak hayatınızda yer almalı.

Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz?

Günümüzde sosyal medyanın haddinden daha fazla hayatımızda olduğunun, sosyal medya bağımlılığının çığırından çıktığının farkında mısınız? Peki ya siz sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz? Eğer sosyal medyayı beğenilme, takdir edilme aracı olarak görüyorsanız, yanlış yoldasınız demektir. Unutmayın ki, sosyal medya yaşadığımız her anı paylaşacağınız değil, eğlence amaçlı bazen de bilgilendirme ve ya da öğrenme amaçlı kullanmamız gereken bir mecradır.

Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak öneriler

Kitap okuyun, daha az televizyon izleyin.

Negatif, mutsuz ve enerjinizi düşüren insanlardan uzak durun.

Yeni bir dil öğrenin.

Kolay pes etmeyin. Zor insanlarla baş etmek için yöntemler geliştirin.

Her zaman nazik olun.

Sağlıklı beslenin, bedeninize iyi bakın.

Spor yapın.

Çantanızda her zaman bir not defteri ve kalem bulundurun. Önemli bulduğunuz, aklınıza gelen şeyleri yazın.