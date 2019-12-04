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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriBeslenme Önerileri Mutfakların Küçük Siyah Mucizesi: Çörek Otu
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Mutfakların Küçük Siyah Mucizesi: Çörek Otu

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Mutfakların Küçük Siyah Mucizesi: Çörek Otu

"Hemen hemen her mutfakta bulunan çörek otunun sağlığımız açısından faydaları saymakla bitmiyor. Çörek otunun, kanser hücrelerine, diyabete ve insülün direncine karşı adeta bir koruma kalkanı oluşturduğunu vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, çörek otunun faydalarını anlattı. "

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Doğanın sunduğu mucizelerden biri olan çörek otunun sahip olduğu mikrop öldürme özelliği, ona doğal bir antiseptik olma avantajı kazandırıyor. İçerisindeki timokinon adlı bileşen, bağışıklık sistemini destekliyor. Kanserle savaşta en güçlü besinlerden biri olan çörek otu, diyabete ve insülin direncine karşı savaşıyor ve bu sayede vücuttaki kronik iltihabı gideriyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Mutfağınızdan çörek otunu eksik etmeyin, onun mucizesinden faydalanın!” önerisinde bulunuyor.

Ölüm dışında her derde deva!

Çörek otunun iltihap giderici etkisinin vücudun hastalıklara karşı en önemli savunma mekanizması olan makrofaj hücrelerinin sayılarını artırarak bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Dr. Ümit Aktaş “Karşınızda öyle değerli bir baharat var ki kıymeti, önemi hakkında bir Hadis-i Şerif bile var: Çörek otuna kıymet verin, zira o ölüm dışında her derde devadır!”diyor.

Havanda döverek yağını çıkarın, salatalarınızda ve yoğurtta kullanın!

“Çörek otunu poğaçaların ve tuzlu kurabiyelerin üzerinde tüketmek yerine, tohumlarını tavanda dövüp yağını çıkararak ve bu yağı salatalara ya da yoğurdun içine karıştırarak tüketin” önerisinde bulunan Dr. Ümit Aktaş, ‘’Çörek otu yağından elde edilen timokinon maddesinin karaciğer, pankreas, meme, mide, kolon ve beyin kanserlerini önlemede, hastalığın seyrini yavaşlatmada etkili olduğunu gösteren araştırmalar bulunuyor. Bu araştırmalar, timokinon maddesinin güçlü antioksidan ve anti-kanser özellikleri ile agresif kanserin yayılma hızını yavaşlattığını da gösteriyor.” diye belirtiyor.

Hem diyabetten korunun hem de sağlıklı kilo verin!

Çörek otu yağının diyabeti önleme ve tedavi etmede son derece önemli bir işlevi olduğuna dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, aynı zamanda kilo vermeyi destekleyen etkili bir bitkisel çözüm olduğunu da işaret ediyor. Dr. Ümit Aktaş, ‘’Diyabet tedavisinde zeytinyağı ekstresi ile birlikte kullandığım takviyelerden biri de çörek otu yağıdır. Yapılan araştırmalar, çörek otu yağının pankreatik beta-hücrelerinin iyileşmesinde oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kan şekerini de dengeleyen, açlık ataklarını kontrol altına alan özelliğiyle zayıflamak isteyenlerin en önemli yardımcısı olarak karşımıza çıkıyor. İçindeki bileşenler, hem zayıflamada hem de diyabette iyileştirici etkiye sahiptir. Doğanın sunduğu bu mucizevi siyah tohumun yağından faydalanmayı ihmal etmeyin!’’ diyor.

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