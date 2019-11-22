Mükemmel Elmacık Kemikleri İçin 5 Basit Adım
"Belirgin elmacık kemikleri, yüzün kusursuz görünmesinin en temel noktalarından biridir. Küçük dokunuşlarla nasıl mükemmel elmacık kemiklerine sahip olabileceğinizi anlatıyoruz. "
Adım 1
İlk önce yanaklarınızın hangi kısmını kontürleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Bunu anlamanın en iyi yolu yanaklarınızı emmektir. Bu hareket yanak çukurlarınızın nerede olduğunu görmenize yardımcı olur. Yanaklarınızı içine çekin. Oluşan çukurun üzerindeki kemik kontür uygulayacağınız yerdir.
Yanaklarınızın neresini kontürleyeceğinizi anlamak için bir başka yöntem daha var. Fırçayı 45 derecelik açıyla eğin ve elmacık kemiğinize yerleştirin. Yukarıda kalan kısmı kontürleyin.
Adım 2
Kontürünüzün nerede başladığını buldunuz. Peki ya nerede bitecek? Fırçayı kaşlarınızın bittiği yere dikey olarak yerleştirin. Kontürünüzün ideal olarak bitmesi gereken yer burasıdır.
Adım 3
Kontür fırçası alın ve bir kontür pudrası ya da cildinizden 2 ton koyu bronzlaştıcı ile yukarıda anlattığımız noktalara uygulama yapın.
Bronzlaştırıcıyı aşırı yoğun sürmeyin. Fırçayı yukarıdan aşağıya doğru (saç çizginizden yanağınıza doğru) kaydırırken daha hafif baskı uygulayın.
Adım 4
Ten renginize uygun bir allık alın. Uygulamak için kabarık bir allık fırçası kullanın ve kontur çizgisinin hemen altına uygulayın.
Fırça yardımı ile allık ve bronzlaştırıcınızı yanağınızda karıştırın. Bu işlem, düzensiz ama süzenli bir makyaj görüntüsü verecektir.
Adım 5
Şekillendirme ve vurgulama bir bütündür. Cilt tonunuza uygun bir krem bazlı vurgulayıcı seçin. Elmacık kemiklerinizin hemen üst kısmına, kontürlü bölgeye küçük, kabarık fırça ile uygulayın.
Vurgulayıcı yerine highlighter da kullanabilirsiniz. Bu işlem de makyajınıza hareket ve ışıltı katacaktır.