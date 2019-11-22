Mükemmel Elmacık Kemikleri İçin 5 Basit Adım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriMakyaj Mükemmel Elmacık Kemikleri İçin 5 Basit Adım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Mükemmel Elmacık Kemikleri İçin 5 Basit Adım
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Mükemmel Elmacık Kemikleri İçin 5 Basit Adım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mükemmel Elmacık Kemikleri İçin 5 Basit Adım

"Belirgin elmacık kemikleri, yüzün kusursuz görünmesinin en temel noktalarından biridir. Küçük dokunuşlarla nasıl mükemmel elmacık kemiklerine sahip olabileceğinizi anlatıyoruz. "

Adım 1

İlk önce yanaklarınızın hangi kısmını kontürleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Bunu anlamanın en iyi yolu yanaklarınızı emmektir. Bu hareket yanak çukurlarınızın nerede olduğunu görmenize yardımcı olur. Yanaklarınızı içine çekin. Oluşan çukurun üzerindeki kemik kontür uygulayacağınız yerdir.

Yanaklarınızın neresini kontürleyeceğinizi anlamak için bir başka yöntem daha var. Fırçayı 45 derecelik açıyla eğin ve elmacık kemiğinize yerleştirin. Yukarıda kalan kısmı kontürleyin.

Adım 2

Kontürünüzün nerede başladığını buldunuz. Peki ya nerede bitecek? Fırçayı kaşlarınızın bittiği yere dikey olarak yerleştirin. Kontürünüzün ideal olarak bitmesi gereken yer burasıdır.

Mükemmel Elmacık Kemikleri İçin 5 Basit Adım

Adım 3

Kontür fırçası alın ve bir kontür pudrası ya da cildinizden 2 ton koyu bronzlaştıcı ile yukarıda anlattığımız noktalara uygulama yapın.

Bronzlaştırıcıyı aşırı yoğun sürmeyin. Fırçayı yukarıdan aşağıya doğru (saç çizginizden yanağınıza doğru) kaydırırken daha hafif baskı uygulayın.

Adım 4

Ten renginize uygun bir allık alın. Uygulamak için kabarık bir allık fırçası kullanın ve kontur çizgisinin hemen altına uygulayın.

Fırça yardımı ile allık ve bronzlaştırıcınızı yanağınızda karıştırın. Bu işlem, düzensiz ama süzenli bir makyaj görüntüsü verecektir.

Mükemmel Elmacık Kemikleri İçin 5 Basit Adım

Adım 5

Şekillendirme ve vurgulama bir bütündür. Cilt tonunuza uygun bir krem bazlı vurgulayıcı seçin. Elmacık kemiklerinizin hemen üst kısmına, kontürlü bölgeye küçük, kabarık fırça ile uygulayın.

Vurgulayıcı yerine highlighter da kullanabilirsiniz. Bu işlem de makyajınıza hareket ve ışıltı katacaktır.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi