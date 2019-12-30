Misyoner Pozisyonu Nedir? Hamile Kalmayı Kolaylaştırır mı?

Çiftler arasında cinsel yaşamlarına dair en çok merak ettikleri konulardan birisi de kadının en kolay hamile kalabileceği pozisyonlardır. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin ilk araştırdığı şeylerden birisi bu pozisyonlardır. Peki hangi pozisyonlar hamile kalmayı kolaylaştırır? Misyoner pozisyonunun ne gibi avantajları vardır?

MİSYONER POZİSYONU NEDİR?

Misyoner pozisyonuna aslında hamile kalma pozisyonu da denir. Misyoner pozisyonu erkeğin üstte kadının altta olmasıdır. Birçok uzmana göre kadınların hamile kalmasını en çok etkileyen şeylerden birisi de seks pozisyonları. Cinsel ilişki sırasındaki bazı seks pozisyonları kadınların hamile kalmasını kolaylaştırıyor.

MİSYONER POZİSYONUN YARARLARI NELERDİR?