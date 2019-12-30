Misyoner Pozisyonu Nedir? Hamile Kalmayı Kolaylaştırır mı?
"Misyoner pozisyonu hamile kalmak için en çok kullanılan pozisyonlarından biridir. Bu pozisyon çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için en elverişli pozisyonlardan biridir. Misyoner pozisyonunda çiftler daha uyumlu ve rahat olurlar. Peki misyoner pozisyonu hamile kalmayı kolaylaştırır mı? "
Çiftler arasında cinsel yaşamlarına dair en çok merak ettikleri konulardan birisi de kadının en kolay hamile kalabileceği pozisyonlardır. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin ilk araştırdığı şeylerden birisi bu pozisyonlardır. Peki hangi pozisyonlar hamile kalmayı kolaylaştırır? Misyoner pozisyonunun ne gibi avantajları vardır?
MİSYONER POZİSYONU NEDİR?
Misyoner pozisyonuna aslında hamile kalma pozisyonu da denir. Misyoner pozisyonu erkeğin üstte kadının altta olmasıdır. Birçok uzmana göre kadınların hamile kalmasını en çok etkileyen şeylerden birisi de seks pozisyonları. Cinsel ilişki sırasındaki bazı seks pozisyonları kadınların hamile kalmasını kolaylaştırıyor.
MİSYONER POZİSYONUN YARARLARI NELERDİR?
- Misyoner pozisyonu yakın temasta gerçekleştirilen yüz yüze yapılan bir seks pozisyonudur. Bu nedenle çiftler arasında daha çok öpüşülür, göz teması kurulur ve aradaki duygusal bağ güçlenebilir.
- Misyoner pozisyonunda erkek üstte kadın alttadır. Kadınlarda ve erkeklerde olan bel ağrısı sorununa bu pozisyonun iyi geldiği bilinmektedir. Nedeni ise bu pozisyonda omurgalar yerine bel kısmının hareket etmesidir.
- Kadınların hamile kalma ihtimalini artırır. Misyoner pozisyonunda spermlerin yer çekimi yardımıyla kadın rahmine ulaşma ve döllenme ihtimali çok fazladır.
- Misyoner pozisyonu kadınların hareket alanını daraltsa da orgazma ulaşma olasılığını arttırıyor.
- Misyoner pozisyonu çok rahattır ve çiftler arasında vücut temasının iyi bir şekilde kurulmasına müsaade eder.