Minik, Gizemli, Zarif İç Giyim Mücevheri: Layla Bralery

“Her şey bir kalp atışıyla başlar” ilhamıyla hayat bulan Layla Bralery, minik ve zarif tasarımlarıyla kadınlara, sevgililere, en yakın arkadaşlara, anne-kızlara dokunuyor. Layla Bralery’nin kalp şeklinde dizayn edilen “heartbeat” serisi, harfli, nazar boncuklu, taşlı ve incili seçenekleriyle altın ve 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama olarak tasarlandı. Sipariş üzerine altın olarak da üretilen Layla Bralery ürünlerinin özel arkalığı ise sutyen, kombinezon, babydoll, spor sutyeni gibi iç giyim ürünleri üzerinde güvenle kullanılmak üzere dizayn edildi.

Markanın yaratıcısı Zeynep Bölükbaşı’na göre Layla Bralery, kadınların üzerinde taşıyacağı bir şifre! Ve bu minik kalp, onların içinde yaşadığı değişimlere en yakından tanıklık edecek… Herkesin kendinden hikayeler bulacağı ve anlatacağı Layla Bralery’nin dünyasını, Instagram hesabından takip edebilir ve dahil olabilirsiniz.

Bralery nedir?

Bralery, iç giyim için özel olarak tasarlanan mücevherdir. İngilizce’deki ‘bra’ ve ‘jewellery’ kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bralery, Layla Bralery tarafından yaratılmış yeni nesil bir aksesuardır.