Mide Botoksuyla Ameliyatsız Zayıflayın

Mide botoksu, obezite tedavisi için enjeksiyon yöntemi ile uygulanan ameliyatsız bir tekniktir. İdeal kilosundan 15 – 20 kilo daha fazla olan, fazla kilolarından diyet ve egzersiz yoluyla kurtulamayan, beraberinde tansiyon, uyku apnesi gibi çeşitli sağlık sorunları şikayeti olanlar için uygun olabilir. Özellikle obezite sorunu olup ameliyat korkusu, vakit eksikliği gibi herhangi bir sebepten cerrahi teknikler ile tedavi olamayan kişiler için de uygun bir seçenektir.

Endoskopik bir teknik ile uygulan mide botoksu; hızlı ve güvenli kilo kaybının yanı sıra uzun vadede sonuçların kalıcı olmasına da yardımcı olabilir.

Mide botoksu nasıl uygulanır?

Genel cerrahlar tarafından endoskopik teknikler ile mideye ulaşılarak botoks enjeksiyonu uygulanır. Bu sayede kısa sürede etkili bir kilo kaybı sağlanır. Mide botoksu, diyet ve egzersiz ile desteklenerek uygulanır.

Mide botoksundan önce hasta tıbbi bir muayeneden geçirilir. Bu muayenede varsa daha önceden geçirilen hastalıklar, ailedeki genetik hasta öyküleri, kilo verme hedefleri gibi prosedürün güvenli bir şekilde planlaması için gerekli bilgiler elde edilir.

Prosedürde, üst endoskopi (EGD) ile midenin açlık hissini kontrol eden bölgesine botulinum toksini enjekte edilir. Alanında uzman bir genel cerrah tarafından uygulandığı sürece basit ve ağrısız bir prosedürdür. Mide kasına uygulanan bu enjeksiyon, yaklaşık 3 ile 6 ay boyunca orta derecede kilo kaybına neden olabilen uzun süreli doygunluk hissi uyandırır.

Beslenme dengesi ve egzersiz alışkanlığıyla desteklenmeli

Mide botoksunun yanı sıra diyet ve egzersiz desteği ile başarılı bir şekilde kilo verilebilir. Diyetisyen desteği ile sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek çok önemlidir. Düzenli yürüyüş ve egzersiz desteği alınmalı, sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olunmalıdır. Kilo vermeyi sağlayacak olumlu yaşam tarzı değişiklikleri benimsenmeli bunun için yeni hedefler ve stratejiler belirlenmelidir.

Herkes içi uygun mudur?

Mide botoksu; vücut kitle indeksi 35'in altında olan kişiler için uygundur. Vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olan hastalarda diğer obezite tedavi teknikleri tercih edilmelidir. Endoskopik teknikler ile ağız içinden girilerek gerçekleştirilen ameliyatsız bir işlemdir. Herhangi bir şekilde cerrahi teknikler yani kesi işlemi uygulanmaz. Operasyon için hasta anestezi doktoru tarafından kontrolleri yapılarak uyutulur. Ortalama 20 dakika içinde enjeksiyon işlemi tamamlanır, hastanın uyanma süreci tamamlandıktan sonra genellikle aynı gün taburcu edilebilir.

Enjeksiyon işleminden sonra ortalama 6 ila 8 ay arasında hedeflenen kilo kaybı sağlanabilir. Botulinum toksin alerjisi yoksa mide botoksunun tespit edilmiş herhangi bir yan etkisi yoktur. Alerji kontrolü için operasyondan önce mutlaka gerekli kontroller yapılmalıdır.

Ne kadar kilo verilebilir?

Mide botoksu sağlıklı bir yaşam tarzıyla desteklenirse hastalar 5 ya da 6 ayda ortalama 10 ile 20 kilo verebilir. Yan etkisi olmaması ve hızlı bir prosedür olması nedeniyle tercih edilen bir tedavi yöntemidir ve başarı oranı oldukça yüksektir.

Unutmayın, obezite ciddi bir sağlık problemidir ve birçok kronik hastalığa zemin oluşturur. Mide botoksu ya da size uygun diğer obezite teknikleri ile aşırı kilo azaltılarak genel sağlığın ve yaşam kalitesinin artırılması mümkündür.