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GeriGüzellik Reçeteleri Mide Botoksu İle Ameliyatsız Zayıflama
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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Mide Botoksu İle Ameliyatsız Zayıflama

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Mide Botoksu İle Ameliyatsız Zayıflama

"Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kamil Gülpınar, obezite tedavisinde ameliyatsız bir teknik olan mide botoksu uygulamasını sizler için anlattı."

Mide botoksu nedir?

Mide botoksu; obezite tedavisinde uygulanan ameliyatsız bir enjeksiyon tekniğidir. Vücut kitle indeksi 30 ile 35 arasında olan ve yaklaşık 20-30 kilo vermek isteyen kişiler için uygun yöntemdir. Günümüzde birçok tıbbi tedavide güvenli bir şekilde uygulanan botoks ile kısa sürede hızlı ve güvenli kilo kaybının yanı sıra; uzun vadede çok daha büyük oranlarda kilo vermek mümkün. Endoskopik teknik ile uygulanan mide botoksu ile güvenli ve etkili bir şekilde kilo verilebilir ve sonuçlarının kalıcılığı ise doğru beslenme, daha aktif bir yaşamla uzun vadede korunabilir.

Endoskopik teknikle ameliyatsız uygulanır

Mide botoksu alanında uzman genel cerrahlar tarafından, kısa süreli kilo kaybı için endoskopik enjeksiyon prosedürü olarak uygulanır. Prosedürün başarısı diyet ve egzersizle desteklenerek artırılır. İlk olarak; hasta genel bir tıbbi muayeneden geçirilir, hastalık geçmişi, ailenin tıbbi öyküsü, beslenme şekli, egzersiz alışkanlığı ve kilo verme hedefleri de dâhil olmak üzere gerekli olan bilgiler edinilir.

İşlem sırasında ağrı hissedilmez

Ardından cerrah, üst endoskopi (EGD) ile midenin çıkış bölümündeki belirli noktalara botulinum toksini enjekte eder. Bu sayede midedeki bazı kaslar gevşetilebilir ve gıda tahliyesi geciktirilebilir ve doygunluk hissi uzatılabilir. Ayrıca; botoks açlık hissine neden olan ghrelin hormonunu da baskılayarak açlık hissinin kontrol altına alınmasını sağlar. İşlem öncesi hasta anestezi uzmanı tarafından uyutulduğu için ağrı hissedilmez. Ortalama 20 dakika süren işlemin ardından hastalar genellikle evine dönebilir. Mide botoksu uygulamasıyla yaklaşık 6 ila 8 ay arasında hedeflenen kiloların verilmesi sağlanır. Mide botoksunun tespit edilmiş ciddi herhangi bir yan etkisi yoktur.

Doğru beslenme ve egzersiz desteği alınmalıdır

Hedeflenen kilo kaybının sağlanabilmesi için; sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlığı edinilmelidir. Verilen kiloların geri alınmaması için de olumlu yaşam tarzı değişiklikleri benimsenmeli bunun için yeni hedefler ve stratejiler belirlenmelidir. Sağlıklı bir yaşam tarzıyla desteklenirse hastalar 5 -6 ayda ortalama 10 - 20 kilo verebilir. Yan etkisi olmaması ve hızlı bir prosedür olması nedeniyle tercih edilen bir tedavi yöntemidir ve oldukça etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Obezite ciddi bir sağlık problemidir ve birçok kronik hastalığa zemin oluşturur. Özellikle ameliyat ve anestezi korkusu olanlar; mide botoksu ile aşırı kilolarından kurtularak genel sağlıklarını ve yaşam kalitelerini artırabilirler.

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