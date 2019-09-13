Michael Kors Collection İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu
"New York Moda Haftası kapsamında Brooklyn Duggal Greenhouse’da gerçekleşen Michael Kors Collection İlkbahar 2020 koleksiyon sunumunun ana teması ‘%100 Amerikan iyimserliği’ idi. "
Yeşil ve ağaçlarla donatılmış bir parka dönüştürülen defile alanı, New York Gençler Korosu’nun (Young People’s Chorus of New York City) müzikal performansıyla bir Amerikan Rüyası kutlamasına dönüştü.
Michael Kors, “Ben tam bir New York’luyum ve bu koleksiyonun şehrin gücünü, optimistliğini ve ‘her şeyi yapabilirsin’ tavrını yansıtmak istedim. Koleksiyon Amerikan modasının merkezinde yer alan pragmatism ve çekicilik ile güç ve romantizm dengesini inceliyor. Bu aslında Amerikan kültürünün çeşitliliği ve güzelliğinin bir nevi kutlaması" dedi.
Konuklar Duggal Greenhouse’a ulaştıklarında kendilerini Long Island’dan kiralanan canlı akçaağaç, kül ve meşe ağaçlarıyla çevrelenmiş banklarla dolu bir parkta buldular. Francisco J. Nunez’in şefliğini yaptığı New York Gençler Korosu defileyi ‘American Pie’ şarkısıyla başlattı.