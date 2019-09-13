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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Michael Kors Collection İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu
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Michael Kors Collection İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu

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Michael Kors Collection İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu

"New York Moda Haftası kapsamında Brooklyn Duggal Greenhouse’da gerçekleşen Michael Kors Collection İlkbahar 2020 koleksiyon sunumunun ana teması ‘%100 Amerikan iyimserliği’ idi. "

Yeşil ve ağaçlarla donatılmış bir parka dönüştürülen defile alanı, New York Gençler Korosu’nun (Young People’s Chorus of New York City) müzikal performansıyla bir Amerikan Rüyası kutlamasına dönüştü.

Michael Kors Collection İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu

Michael Kors, “Ben tam bir New York’luyum ve bu koleksiyonun şehrin gücünü, optimistliğini ve ‘her şeyi yapabilirsin’ tavrını yansıtmak istedim. Koleksiyon Amerikan modasının merkezinde yer alan pragmatism ve çekicilik ile güç ve romantizm dengesini inceliyor. Bu aslında Amerikan kültürünün çeşitliliği ve güzelliğinin bir nevi kutlaması" dedi.  

Michael Kors Collection İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu

Konuklar Duggal Greenhouse’a ulaştıklarında kendilerini Long Island’dan kiralanan canlı akçaağaç, kül ve meşe ağaçlarıyla çevrelenmiş banklarla dolu bir parkta buldular. Francisco J. Nunez’in şefliğini yaptığı New York Gençler Korosu defileyi ‘American Pie’ şarkısıyla başlattı.

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